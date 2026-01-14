عبدالله بن زايد يبحث ونائب رئيس وزراء أوزبكستان علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جمشيد خودجاييف، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش مشاركته في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ورحب سموه بجمشيد خودجاييف، وجرى خلال اللقاء الذي عقد أمس في أبوظبي بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026»، ودوره في توفير منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والحرص المشترك على تعزيز أواصر الصداقة وروابط التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات التي تخدم أولوياتهما التنموية وتدعم جهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا.

وبحث سموه ورونالد لامولا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير مسارات التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان برونالد لامولا، مؤكداً عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

كما أشار سموه إلى الحرص على استثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يدعم خطط البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورونالد لامولا خلال اللقاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

إلى ذلك، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً مع عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع إسبن بارث إيدي، وزير خارجية مملكة النرويج، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.