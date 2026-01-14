نائبة رئيس ناميبيا تطّلع على تجربة متحف المستقبل

استضاف «متحف المستقبل» لوسيا ويتبوي، نائبة رئيس جمهورية ناميبيا، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات.

واطلعت نائبة رئيس جمهورية ناميبيا، والوفد المرافق لها، خلال جولة في مرافق المتحف، رافقها فيها ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، على التصميم المعماري الفريد للمتحف، وأبرز معالمه التي تجسد رؤيته معلماً عالمياً، يجمع بين الابتكار التقني والإبداع الفني والثقافي.

وخلال الجولة تعرفت لوسيا ويتبوي على مجموعة من المعارض والتجارب التفاعلية، التي يقدمها المتحف، والتي تسلط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية، وتستعرض أحدث الابتكارات التقنية والعلمية في مجالات متعددة، كما استمعت إلى شرح حول دور المتحف في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل المجتمعات، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة وتقدماً للأجيال القادمة.