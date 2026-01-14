سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا

قدم صالح أحمد السويدي أوراق اعتماده إلى فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، سفيراً لدولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في العاصمة مدريد. ونقل صالح السويدي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى ملك إسبانيا، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم.

وحمل الملك فيليب السادس السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً مزيداً من النماء والتطور. وعبر السويدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا وحرصه على تعزيز العلاقات.