أكاديمية أنور قرقاش تبحث ووزيرة خارجية الفلبين رئاسة «آسيان» لعام 2026

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية جلسة حوارية مع وزيرة خارجية جمهورية الفلبين، ماريا تيريزا لازارو، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية للفلبين خلال رئاستها لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لعام 2026، تحت شعار «معاً نرسم مستقبلنا».

تطرقت الجلسة إلى سبل تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير آليات التنسيق الاستراتيجي بين الدول الأعضاء في آسيان، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك بما يسهم في دعم الأهداف الإقليمية المشتركة وتعزيز العمل متعدد الأطراف.

وأدار الجلسة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.