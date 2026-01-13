الإمارات ترحّب بتصنيف أمريكا عدداً من فروع جماعة "الإخوان" منظمات إرهابية

رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عددٍ من فروع جماعة "الإخوان" في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة "الإخوان" الارهابية أينما وُجدت.

كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محوريًا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.

كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.