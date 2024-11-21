عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في أبوظبي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان.

جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين دولة الإمارات وتركمانستان في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة رشيد ميريدوف، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تطوير وتنمية جوانب التعاون والشراكة بين البلدين في القطاعات الحيوية التي تخدم أهدافهما التنموية وأشاد بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وتركمانستان.

كما بحث سموه ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية واستعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.



