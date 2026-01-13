الصين تشارك في تحدي الفرق التكتيكية «سوات 2026» بـ 6 فرق

أكدت جمهورية الصين الشعبية، بطلة النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، مشاركتها في منافسات التحدي في نسخته السابعة «سوات 2026»، التي ستقام من تاريخ 7 إلى 11 فبراير المقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

ورفعت جمهورية الصين الشعبية مستوى مشاركتها من 3 فرق في النسخة السادسة إلى 6 فرق في النسخة السابعة، بينهم فريقان من العنصر النسائي، مؤكدةً جاهزية الفرق للمشاركة في التحدي.

وتمكن فريق الشرطة الصينية «B» من التتويج بلقب النسخة السادسة بعد أن تصدّر المجموع العام بـ480 نقطة، في حين تمكن فريق الشرطة الصينية «C» من الحصول على المركز الثالث بحصوله على 457 نقطة، خلف فريق «سنكار» من كازاخستان الذي حلّ في المركز الثاني بعد جمع 470 نقطة.

ويُعد تحدي الإمارات للفرق التكتيكية واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، حيث دخل في نسخته السادسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية.