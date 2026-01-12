Al Bayan
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما ناقش سموه ووزيرة الخارجية الكندية أهمية دفع الجهود المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وبالحرص المشترك على بناء شراكات مثمرة في مختلف القطاعات، بما يخدم أهدافهما التنموية، ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.