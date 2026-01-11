الهلال الأحمر الإماراتي يدشن المرحلة الأخيرة لمشروع المنازل للمتضررين من فيضانات ماليزيا

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأخيرة من مشروع المنازل للمتضررين من الفيضانات في ولاية بهانج بماليزيا، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والتنموية المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المجتمعات المتضررة حول العالم.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تأكيدًا على نهج الإمارات الإنساني الراسخ في إغاثة المتضررين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

افتتح الحفل جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان بهانج، برفقة سعادة/ أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة الدكتور/ مبارك سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى ماليزيا، إلى جانب عدد من المسؤولين في حكومة ولاية بهانج وممثلي الهيئات المجتمعية.

و يهدف المشروع إلى توفير السكن الملائم للأسر المتضررة من الفيضانات، حيث شمل بناء وتأثيث متكامل للمنازل المتضررة موزعة على 7 محافظات في ولاية بهانج، وبتكلفة إجمالية بلغت 11.2 مليون درهم ، وقد أُنجز المشروع بنسبة 100% وفق معايير تضمن السلامة وجودة المعيشة.

وخلال كلمته أثناء الحفل، أعرب سعادة الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن شكره و تقديره لجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان بهانج، ولحكومة الولاية، على ما قدموه من تسهيلات ودعم أسهم في إنجاز المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على خدمة الفئات الأكثر احتياجا.

كما أكد استمرار الهيئة في التزامها بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية المستدامة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في تحسين ظروف الحياة للمتضررين، وترسيخ قيم التضامن والتكافل الإنساني التي تنتهجها دولة الإمارات.

من جانبه أعرب جلالة السلطان عبد الله، سلطان بهانج، عن شكره و امتتناه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ٱل نهيان، رئيس الدولة " حفظه الله" على الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لولاية بهانج في مختلف المجالات، وأشار جلالته إلى أن دولة الإمارات سباقة في مد يد العون لكل الفئات المحتاجة في شتى أنحاء العالم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله".

كما أشاد جلالته بدور الهلال الأحمر الإماراتي في المجالات الإنسانية والتنموية، بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وفي ذات السياق، أكد سعادة السفير الدكتور مبارك سعيد الظاهري أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و ماليزيا علاقات استراتيجية و متميزة، خاصةً مع دخول إتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في شهر أكتوبر 2025م.

كما أشار سعادته إلى أن ولاية بهانج تحظى بخصوصية في العلاقات الثنائية بين البلدين، نظراً لعلاقات الأخوة والصداقة التي تربط صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بجلالة السلطان عبد الله، سلطان بهانج.