«الفارس الشهم 3» تغيث سكان غزة للأسبوع الـ 113

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» تقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة للأسبوع الـ113، وذلك ضمن جهودها الكبيرة المبذولة لتوفير الإغاثة العاجلة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من الحرب. وشهد الأسبوع الـ113 للحملة تسيير قافلة المساعدات الإماراتية إلى شمال القطاع، ضمن حمولة سفينة محمد بن راشد الإنسانية، وتوزيع 45921 طرداً إغاثياً متنوعاً و53 خيمة إيواء، بالإضافة إلى قيام مركز الإمارات الطبي بتقديم خدماته العلاجية إلى 1716 مريضاً، وتوفير 40 مطبخاً شعبياً 23200 وجبة يومياً يستفيد منها 116 ألف مواطن غزي، فضلاً عن قيام 11 مخبزاً بإنتاج 11 ألف ربطة خبز يومياً يستفيد منها 55 ألف غزي.