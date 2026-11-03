مؤسسات دبي تعلي علم الإمارات خفاقاً

احتفلت دوائر وهيئات ومؤسسات دبي بمناسبة يوم العلم، حيث رفع المديرون والمسؤولون علم دولة الإمارات على مباني هذه الجهات، تجسيداً لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وترسيخاً لمعاني الوحدة والتلاحم الوطني.

وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بالمناسبة، وذلك بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري.

واللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين.وبدأت مراسم الاحتفال بتقدم الفريق عبدالله خليفة المري إلى السارية الرئيسة أمام مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، ورفع علم الدولة، فيما أدى كبار الضباط وضباط الصف والأفراد تحية العلم، على أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي عزفته الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، في أجواء وطنية جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، في كلمة بمناسبة يوم العلم، أن الثالث من نوفمبر يمثل مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات، التي تجسد قوة الاتحاد ورسوخ دعائمه، وتعكس وحدة أبناء الوطن والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة.

واحتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالمناسبة، حيث رفع معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في المبنى الرئيسي للهيئة، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفي الهيئة.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذه المناسبة الوطنية تجسيداً لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وحرصاً على ترسيخ معاني الوحدة والتلاحم الوطني، وتعزيز روح الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات، التي تمثل رمزاً للسيادة والعزة والإنجاز، وتعكس مسيرة الاتحاد وما حققته الدولة من إنجازات ريادية في مختلف المجالات.

ووسط أجواء وطنية مميزة، احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بيوم العلم، ورفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، علم الدولة في «الشراع»، المقر الرئيسي للهيئة، بمشاركة النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعدد كبير من موظفي الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بمناسبة «يوم العلم»، الذي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم والولاء والانتماء.

ويعكس اعتزازنا بالهوية الوطنية، وفخرنا بمسيرة الاتحاد المباركة التي أرست دعائم وطن شامخ، حوّل الطموحات إلى إنجازات، وجعل من الريادة والتميز نهجاً راسخاً، فعلم الدولة رمز لعزة الوطن وسيادته ووحدته، وشاهد على إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد على أسس راسخة من الحكمة والعزيمة والعمل المشترك. كما يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية، ورسخت الابتكار والمعرفة والاستدامة ركائز للتقدم، وجعلت من الدولة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التنمية الشاملة والازدهار والتنافسية».

وأضاف معالي سعيد الطاير: «في يوم العلم، نجدد عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد مواصلة جهودنا المخلصة لتعزيز مكتسبات الدولة ومكانتها العالمية، وترسيخ ريادة دبي في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب تطلعاتنا نحو المستقبل. وفي هذا اليوم، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وأن تبقى راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام، رمزاً لوطن يواصل مسيرته نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة».

اعتزاز

من جهتها، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي احتفالات يوم العلم تحت شعار «الراية تجمعنا»، بمشاركة مختلف فئات المجتمع، في فعاليات جسدت الاعتزاز بالهوية الوطنية، وأبرزت دور الأسرة في ترسيخ الانتماء لدى الأجيال.

وامتدت احتفالات يوم العلم إلى المقر الرئيسي لهيئة تنمية المجتمع في مباني الحضيبة، حيث أقيمت مراسم رفع العلم بمصاحبة النشيد الوطني، إلى جانب تنظيم فعاليات في مجالس ند الشبا والخوانيج والورقاء والعوير وحتا، ومركز البرشاء المجتمعي، في مشاركة مجتمعية عكست حضور المناسبة في مختلف مناطق دبي.

وشكلت مجالس الأحياء ملتقيات جمعت الأسر والأجيال، وأتاحت تبادل الحكايات والخبرات واستحضار محطات من تاريخ الاتحاد، بما عزز التواصل بين كبار المواطنين والشباب والأطفال، وأسهم في نقل الموروث الإماراتي وقيم السنع والانتماء. كما شاركت في الاحتفالات صانعات الأجيال والمتقاعدات واللجان النسائية، وكبار المواطنين، والشباب وطلبة المدارس، وأصحاب الهمم، والأيتام والقصّر، والمتطوعون ومؤسسات القطاع الثالث، إلى جانب موظفي الهيئة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، في تجسيد لروح المشاركة والوحدة التي يحملها يوم العلم.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية نستحضر من خلالها مسيرة الاتحاد في ظل قيادة رشيدة جعلت الإنسان محور التنمية، ورسخت قيم الوحدة والتلاحم والانتماء، مشيرة إلى أن العلم يجسد هوية وطنية راسخة ورؤية لمستقبل يواصل فيه أبناء الوطن مسيرة البناء والازدهار.

وقالت معاليها: «إن ترسيخ الهوية الوطنية مسؤولية ممتدة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، عبر تعريف الأجيال بتاريخ الدولة ومحطات تأسيسها، ونقل الموروث الإماراتي والقيم الأصيلة التي أرستها القيادة الرشيدة، بما ينمي اعتزاز الأبناء بوطنهم ويعزز وعيهم بدورهم في حماية مكتسباته والإسهام في مسيرته».

وأضافت معاليها: «نحرص في هيئة تنمية المجتمع على أن تتحول معاني يوم العلم إلى ممارسات تعزز الانتماء والمشاركة والمسؤولية الوطنية، وتتيح لمختلف فئات المجتمع التفاعل مع رموز الوطن وموروثه. ويأتي ذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، عبر دعم دور الأسرة في إعداد أجيال متلاحمة بهويتها، ومجتمع متلاحم يواصل مسيرة التنمية ويحفظ قيمه وينقلها إلى المستقبل».

من جانبه، قال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يسعدنا اليوم أن نشارك هيئة تنمية المجتمع بدبي الاحتفال بيوم العلم الذي يُعد مناسبة وطنية عزيزة نستحضر فيها مسيرة الاتحاد المباركة، وما حققته دولة الإمارات من إنجازات رائدة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وعزيمة أبنائها المخلصين».

مؤكداً أن علم الدولة يجسّد رمزاً لوحدتنا الوطنية، ومصدر فخر واعتزاز بهويتنا الإماراتية، ودافعاً لمواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية والإسهام بجدارة في مسيرة التنمية والازدهار والحفاظ على المكانة المتميزة للدولة على الصعيد الدولي، وثمّن معاليه جهود هيئة تنمية المجتمع بدبي في تنظيم الفعالية بمشاركة العديد من المؤسسات الوطنية.

وأكد الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن يوم العلم يجسد معاني الوحدة والولاء والانتماء التي قامت عليها دولة الإمارات، ويعزز ارتباط الأجيال بمسيرة الاتحاد وقيمها الوطنية.

وقال الهاشمي: «يمثل علم الإمارات رمزاً يجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة، ويستحضر ما أرسته مسيرة الاتحاد من قيم التكاتف والتلاحم والمسؤولية المشتركة. ويشكل الاحتفاء بهذه المناسبة فرصة لتعريف الأجيال بتاريخ دولتهم وإنجازاتها، وتعميق اعتزازهم بهويتهم الوطنية».

جلسة حوارية

وضمن البرنامج المجتمعي، استضاف مجلس ند الشبا جلسة حوارية بعنوان «نحصّن الأجيال.. ونؤمّن هوية المستقبل»، بمشاركة الدكتورة عائشة الجناحي، الكاتبة والمدربة في شؤون الأسرة والأبناء، والدكتورة شهد الحمادي، وأدارتها الإعلامية ميثاء إبراهيم.

وناقشت الجلسة رمزية علم الإمارات ودوره في ترسيخ الهوية والانتماء، ومسؤولية الأسرة، ولا سيما الأمهات والجدات وصانعات الأجيال، في نقل قيم الاتحاد والموروث الوطني إلى الأبناء، وتعزيز تكامل هذا الدور مع المدرسة والمجتمع.

كما تناولت أهمية تحصين الهوية الوطنية في ظل التأثير الرقمي، وتنمية وعي الأبناء وقدرتهم على التعامل مع المحتوى الرقمي، مع تعزيز اعتزازهم بهويتهم وانفتاحهم الواعي على العالم.

كما احتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، بمشاركة كل من «هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي» وشركة «مدى ميديا»، بيوم العلم الإماراتي، من خلال تنظيم مراسم رفع علم الدولة في مبنى «إمباور» المقر الرئيسي للجهات المشاركة، بحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وأحمد محمد بن ثاني حارب، مدير عام الهيئة، ومنصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، إلى جانب عدد من الإداريين والموظفين من الجهات الثلاث.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يمثّل يوم العلم محطة وطنية نستحضر فيها بكل فخر مسيرة اتحاد قامت دعائمه على الوحدة والتلاحم والإخلاص في خدمة الوطن، ونجدّد من خلالها التزامنا بالقيم التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي شكّلت أساس ما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات. وسيظل علم الإمارات رمزاً لهويتنا الوطنية وعزتنا، وعنواناً لطموحاتنا المشتركة وإرادتنا في مواصلة مسيرة التنمية والريادة، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة رؤية تجعل الإنسان محور التقدم، وتفتح آفاقاً أوسع للأجيال القادمة».

وأضاف: «بهذه المناسبة الغالية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، سائلاً الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يواصل مسيرته المباركة نحو مزيد من الإنجازات».

حرص

من جانبها، احتفلت مؤسسة فرجان دبي بيوم العلم الإماراتي عبر مبادرة «فرجاننا أحلى بأعلامنا» في عامها الثاني، حيث وزّعت 800 علم على أفراد المجتمع في تسعة فرجان بدبي، وذلك على مدار ثلاثة أيام من 1 إلى 3 نوفمبر. وشملت التوزيعات مناطق الخوانيج والبرشاء والورقاء وند الحمر وند الشبا وجميرا والعوير والقوز وحتا، في إطار حرص المؤسسة على إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وتعزيز مظاهر الاحتفاء برايته.

واستهدفت المبادرة توزيع الأعلام على مختلف الأحياء السكنية في دبي، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة في هذه المناسبة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام سكان الفرجان للتعبير عن اعتزازهم براية دولة الإمارات وما تمثله من معانٍ وطنية راسخة تمثل امتداداً لمسيرة الاتحاد وما تشهده الدولة من إنجازات وتطوّر في مختلف المجالات.

بدورها، قالت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي: «يمثل يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، نستحضر فيها مسيرة الاتحاد المباركة وما حققته دولة الإمارات من إنجازات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، ونجدد من خلالها مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته، ونؤكد تمسكنا بالقيم التي قامت عليها دولتنا، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والتكاتف».

وأضافت: «إن الاحتفاء بيوم العلم يتجاوز المظاهر الاحتفالية ليعبّر عن معانٍ عميقة من الانتماء والولاء، ويجسّد هويتنا الوطنية وارتباط أفراد المجتمع براية الإمارات التي توحدنا تحت مظلتها، وتعكس طموحاتنا المشتركة نحو مواصلة مسيرة التنمية والازدهار. ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة توزيع الأعلام لتتيح لأفراد المجتمع المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، والتعبير عن اعتزازهم براية دولة الإمارات وما تجسده من قيم الوحدة والانتماء والهوية الوطنية الأصيلة».

كما احتفت جمعية النهضة النسائية بدبي بيوم العلم الإماراتي، في أجواء وطنية جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، ومشاعر الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، مجددة العهد على مواصلة مسيرة العطاء والعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه، تحت راية الاتحاد التي توحد أبناء الإمارات وتختزل في ألوانها حكاية وطن وإنجازاته.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، إن مشاركة الجمعية في هذه المناسبة تأتي تجسيداً للتفاعل مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعكس مشاعر المحبة والفخر والولاء للوطن، والاعتزاز برايته التي تمثل رمزاً لوحدة الإمارات وسيادتها ومسيرتها الحافلة بالإنجازات.

وأضافت الفلاسي: «إن يوم العلم هو مناسبة وطنية تجسد قيم الوحدة والتلاحم والتكاتف التي أرساها الآباء المؤسسون، ونستحضر فيها مسيرة وطن رسخ مكانته بين الأمم، وأصبح نموذجاً في التنمية والنهضة والإنجاز، حيث يمثل العلم الإماراتي رمزاً للسيادة والكرامة الوطنية، وعنواناً لوحدة الصف وتلاحم القيادة والشعب».

وتابعت: «إن هذا اليوم يمثل محطة للتعبير عن الاعتزاز بالوطن وقيادته، وتجديد العهد على مواصلة الإسهام في مسيرة نهضته وتقدمه».

وأوضحت أن رفع علم الدولة لا يقتصر على كونه ممارسة احتفالية، بل يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى وطن نعتز بخدمته والعمل تحت رايته الخفاقة، مضيفة أن العلم يستنهض في النفوس معاني التضحية والإخلاص والمسؤولية الوطنية، ويردد في وجدان الجميع نشيد الانتماء والوفاء: «عيشي بلادي»، بما يحمله من دلالات راسخة في الذاكرة الوطنية.

رمز

كما احتفل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، بيوم العلم الإماراتي، وذلك بإقامة مراسم رفع العلم بمشاركة الموظفين في المقر الرئيسي للمجموعة ومكاتبه في منطقة ميدان.

وباعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتفل بنك الإمارات دبي الوطني بيوم العلم الإماراتي كل عام بكل فخر واعتزاز. كما تعد المناسبة فرصة لاستذكار القيم والمعاني التي يقوم عليها بنك الإمارات دبي الوطني، وتجديد التزامه بالمساهمة في مسيرة التنمية بما يحقق ازدهار الوطن وتقدمه مستقبلاً.

وأكدت مراسم الاحتفال قيم وروح الوحدة والتضامن والانتماء في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، واحترام قيادتها الرشيدة والمبادئ التأسيسية التي قامت عليها، والتي تواصل توجيه مسيرة الوطن.

واحتفت جمعية بيت الخير بيوم العلم الإماراتي برفع علم الدولة أمام مقرها الرئيسي في دبي، بالتزامن مع رفعه في جميع فروعها بالفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وحتا، تجسيداً لمعاني الولاء والانتماء للوطن والاعتزاز بقيادته الرشيدة، وترسيخاً لقيم الاتحاد والتلاحم الوطني.

ورفع محمد أبو رحيمة، مساعد المدير العام للشؤون الإدارية وتنمية الموارد المالية، علم الدولة أمام المقر الرئيسي، بحضور فاطمة الدشتي، مدير شؤون الأفرع، وصفاء العوضي، نائب مدير شؤون الأفرع، وخليفة الفلاسي، مستشار الإعلام والعلاقات العامة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية وموظفي الجمعية، الذين عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية.

وأكد أبو رحيمة أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية متجددة لاستذكار مسيرة الاتحاد وما أرسته من قيم الوحدة والتلاحم والتكاتف، مشيراً إلى أن احتفاء «بيت الخير» بهذه المناسبة يعكس عمق انتمائها الوطني وحرصها على تجديد الولاء للقيادة الرشيدة، والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات.

ورفعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال علم الإمارات على ساريتها، بمشاركة موظفي وموظفات المؤسسة، احتفاءً بيوم العلم، وتعبيراً عن الفخر براية الاتحاد وما تجسده من سيادة ووحدة وطنية راسخة.

ورفعت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، داعية الله أن يديم على الدولة أمنها واستقرارها، وأن يحفظ لها عزّها وازدهارها.

وأكدت أن يوم العلم مناسبة وطنية تستحضر إرث الآباء المؤسسين، وتجدد الاعتزاز بمسيرة دولة قامت على الاتحاد، ومضت برؤية قيادتها الحكيمة نحو بناء نهضة جعلت الإنسان محوراً للتنمية وغايتها.

وقالت شيخة المنصوري: «إن رفع علم الإمارات ليس مجرد تعبير عن الفخر بالوطن، بل هو تجديد للعهد على الوفاء لقيمه وصون مكتسباته، فهذه الراية التي تظلّلنا جميعاً تختصر تاريخاً من العزيمة والإنجاز، وتحمّلنا مسؤولية مواصلة المسيرة بإخلاص في العمل، وتفانٍ في خدمة المجتمع، وإسهام فاعل في صناعة مستقبل يليق بطموحات دولتنا.

كما احتفلت «فلاي دبي» بيوم العلم في مقرها الرئيسي في مناسبة جسدت مشاعر الفخر والانتماء للوطن سواء كانوا مواطنين أم مقيمين.

وشارك غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، مع جانب من أعضاء الإدارة العليا وموظفي الشركة في الاحتفال بهذه المناسبة تعبيراً عن روح الوحدة والانتماء والولاء.

وقال غيث الغيث: «يُعد يوم العلم مناسبة غالية علينا نجتمع فيها تحت راية دولة الإمارات لنؤكد من جديد فخرنا وانتماءنا والتزامنا تجاه هذا الوطن بيتنا جميعاً، فاستلهاماً من رؤية الوالد المؤسس، وتوجيهات القيادة الحكيمة والقيم التي يرسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحتفي اليوم بالوحدة التي تجعل من دولة الإمارات نموذجاً فريداً للتعايش والتسامح.

ونحن في «فلاي دبي» نعيش هذه الوحدة بوضوح من خلال فريق عملنا الذي يضم 145 جنسية، يعمل أفراده جنباً إلى جنب للمساهمة في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة».