مطارات دبي تجدد الاعتزاز بقيم الاتحاد في يوم العلم



احتفت مطارات دبي، أمس، مع دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، من خلال مراسم رفع العلم، التي أُقيمت في مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال ـ آل مكتوم الدولي، تجسيداً لقيم الوحدة والانتماء والفخر الوطني التي يمثلها علم دولة الإمارات.

وترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، مراسم رفع العلم في مطار دبي الدولي، حيث رفع علم دولة الإمارات مع عزف السلام الوطني. وشارك في المناسبة عدد من كبار المسؤولين والموظفين والشركاء من المجتمع، في مشهد يعكس روح الفخر الوطني والاعتزاز بالهوية الوطنية والقيم التي يجسدها علم دولة الإمارات.

ويُشكل يوم العلم، الذي تحتفي به دولة الإمارات سنوياً، مناسبة وطنية لتجديد الاعتزاز بقيم الوحدة والانتماء، وتقدير القيادة الرشيدة، وترسيخ الالتزام المشترك بمواصلة دعم مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة.