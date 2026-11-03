ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد يشهدان مراسم يوم العلم

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات يوم العلم الذي يقام سنوياً في الثالث من نوفمبر، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأكد سمو ولي عهد الشارقة أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء للوطن، وتتعمق من خلالها مشاعر الاعتزاز والفخر بدولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص على أن يظل علمها دائماً مرفوعاً خفاقاً، شامخاً برمزيته ودلالاته التي تجسد عزة الوطن ومكانته وما حققه من إنجازات ومكتسبات في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى أن علم الإمارات سيظل شاهداً على جهود أبناء الوطن وعطاءاتهم المخلصة، وما يحققونه من إنجازات تسهم في رفع راية الدولة عالياً في مختلف المحافل المحلية والدولية، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة تجسد روح التلاحم الوطني ووحدة الصف، وتعزز قيم التعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع، وتجدد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

مراسم

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة، عند تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، بمشاركة الضباط والطلبة المرشحين والفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية التي عزفت السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع علم البلاد عالياً في سماء الوطن، اعتزازاً بيوم العلم.