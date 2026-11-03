صقر غباش: مناسبة وطنية تجسد وحدة الإمارات



أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وتعكس عمق الانتماء والولاء للوطن والاعتزاز برايته التي ترمز إلى العزة والسيادة ووحدة أبنائه، وتبرز مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في ظل القيادة الرشيدة.

وقال معاليه، بمناسبة احتفال دولة الإمارات بيوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام: إن الاحتفال بهذا اليوم يشكل مناسبة وطنية لتجديد وتأكيد الولاء للقيادة الرشيدة، داعياً الله عز وجل أن يديم على الدولة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يبقى علم الإمارات خفاقاً عالياً، رمزاً لوحدتها وعزتها ومجدها.

وأوضح معاليه، أن هذه المناسبة الوطنية تجدد في النفوس مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد القيم الراسخة التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات، وأرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين وضعوا أسس دولة راسخة قامت على الوحدة والعمل المخلص من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

وقال معاليه: في المجلس الوطني الاتحادي، وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد العهد للوطن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي، ونؤكد التزامنا بمواصلة أداء مسؤولياتنا الوطنية بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات شعب دولة الإمارات، ويعزز مسيرة الاتحاد ومنجزاته.