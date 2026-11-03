محمد الشرقي: الوحدة والتلاحم ركيزة مسيرة الوطن



أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن يوم العلم مناسبة وطنية تستحضر فيها دولة الإمارات العربية مسيرة اتحادها، وتجدد من خلالها قيم الولاء والانتماء، وتعزز معاني الوحدة والتلاحم الوطني التي تشكّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة الوطن ونهضته.

جاء ذلك خلال رفع سموه علم دولة الإمارات، في احتفالية يوم العلم التي أُقيمت في الساحة الأمامية لقصر الرميلة بالفجيرة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي.

وأشار سموه إلى أن يوم العلم يجسّد الاعتزاز بالهوية الوطنية، ويعكس ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ومكتسبات في ظل مسيرة الاتحاد، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والإخلاص، والمضي نحو مزيد من العطاء والإنجاز بما يعزز مكانة الدولة ويرفع رايتها في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف سموه أن هذه المناسبة الوطنية تمثّل محطةً لتجديد العهد على الوفاء للوطن وقيادته، وترسيخ قيم الانتماء والتلاحم في المجتمع، واستلهام إرث الآباء المؤسسين في مواصلة مسيرة التنمية والتقدم، بما يرسّخ مكانة الإمارات بين الأمم ويحقق تطلعات أجيالها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إلى جانب جمع من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية وطلبة المدارس.