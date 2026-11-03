ذياب بن زايد: علم الإمارات يجسد وحدة القلوب



أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أن يوم العلم يجسد تجديداً للعهد والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، واستحضاراً لقيم الاتحاد التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن علم الوطن يجسد هوية أمة، وذاكرة وطن، ورمزاً لوحدة القلوب والمصير، وشاهداً على مسيرة جعلت من الاتحاد قوة، ومن الإنسان محوراً للتنمية، ومن الطموح إنجازات تتوارث الأجيال الفخر بها.

وقال سموه إن راية الإمارات تختزل مسيرة وطن عظيم، أرسى دعائم نهضته الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين غرسوا قيم التلاحم والتكافل والعطاء، وجعلوا من الاتحاد أساساً للنهضة والازدهار، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأضاف سموه أن الوفاء لعلم الإمارات يتجسد في الإخلاص للوطن، وخدمة مجتمعه، وصون مكتسباته، وغرس قيم الاتحاد والانتماء في نفوس الأجيال القادمة، مؤكداً أن راية الإمارات ستبقى عنواناً لوحدة شعبها وتلاحمه، ورمزاً لمسيرة وطن تتجدد إنجازاته بعطاء أبنائه، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.