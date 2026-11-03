عمار النعيمي: الاعتزاز بالعلم يجد تعبيره الأصدق في السلوك والعمل



رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، علم الدولة على سارية مبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري بعجمان، احتفاء بمناسبة «يوم العلم» واعتزازاً برمز السيادة والوحدة والعزة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: رفعنا بكل فخر واعتزاز علم الإمارات في مبنى الجهات الحكومية بعجمان، فهو رمز سيادتنا ووحدتنا وعزتنا، وعنوان انتمائنا لهذه الأرض الغالية.

وأضاف سموه: نجدد في هذه المناسبة الوطنية عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة، والعزم على مواصلة العمل والعطاء، لتبقى دولتنا شامخة بما يحققه أبناؤها من إنجازات، وما يصنعونه من مستقبل يليق بمكانة وطننا وطموحاته. حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها.

وأكد سموه أن يوم العلم مناسبة تلتقي فيها قلوب أبناء الإمارات على الاعتزاز براية وطنهم، التي ترمز إلى سيادته ووحدته، وتعكس ما يجمع أبناءه من قيم راسخة، وما يحملونه من اعتزاز بوطن صنع مكانته بعزيمة قيادته وإخلاص أبنائه.

ورفع سموه بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الكريم، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه وعزه وازدهاره.

وقال سموه، إن يوم العلم يربط حاضر الإمارات بجذور مسيرتها الوطنية، وما أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون من قيم المسؤولية والعمل والعطاء، مؤكداً أن أفضل وفاء لهذا الإرث هو مواصلة البناء، وتمكين الإنسان، وإعداد أجيال تمتلك العلم والقدرة على الإسهام في تقدم وطنها وصون مكانته.

وأضاف، أن مكانة علم الإمارات في وجدان أبنائها تتجلى فيما يحمله من معاني الانتماء والمسؤولية، مؤكداً أن الاعتزاز براية الوطن لا يكتمل بمشاعر الفخر وحدها، وإنما بما يقدمه كل فرد من عمل مخلص، وأداء مسؤول، وإسهام حقيقي في رفعة الإمارات وتقدمها.

وأوضح سمو ولي عهد عجمان أن الاعتزاز بالعلم يجد تعبيره الأصدق في السلوك والعمل؛ في إخلاص الموظف، واجتهاد الطالب، وعطاء المعلم، وحرص الأسرة على تنشئة أبنائها على حب الوطن واحترام رموزه، مشيراً إلى أن كل جهد نافع يضيف إلى رصيد الإمارات، وكل إنجاز يتحقق بأيدي أبنائها يعزز مكانتها ويمنح الأجيال الجديدة أسباباً أعمق للفخر بوطنها وتحمل المسؤولية تجاه مستقبله.

وأشار إلى أن من واجب الأجيال الجديدة أن تدرك أن هذه الراية ليست رمزاً للماضي وحده، وإنما مسؤولية تجاه الحاضر والمستقبل، وأن تحملها يقتضي التمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة، والتسلح بالعلم والمعرفة، والإخلاص في أداء الواجب، والمشاركة الفاعلة في بناء وطن يحافظ على أصالته ويواصل تقدمه بثقة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن يوم العلم عهد يتجدد بالوفاء للوطن، وصون مكتسباته، ومواصلة العمل بإخلاص تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن راية الإمارات ستظل عالية بما يقدمه أبناؤها من عطاء، وما تتحمله الأجيال من مسؤولية في خدمة وطنها والمحافظة على مكانته، داعياً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها العز والأمن والازدهار.