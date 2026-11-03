علم الإمارات.. حكاية وطن تتوارثها الأجيال



أكد شيوخ ووزراء ومسؤولون أن علم الإمارات ليس مجرد راية وطنية ترفرف فوق المؤسسات والصروح، بل رمز للسيادة والعزة والكرامة وحكاية وطن تتوارثها الأجيال، مضيفين أنه شاهد على مسيرة استثنائية من الإنجازات، وعهد متجدد بمواصلة العمل والعطاء، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة وريادتها في مختلف المجالات.

وأشاروا إلى أن يوم العلم يمثل محطة لاستلهام قيم الاتحاد والتلاحم، وتجديد الالتزام بالمسؤولية المشتركة تجاه الوطن ومستقبله، وترجمة مشاعر الفخر والاعتزاز إلى إنجازات ملموسة تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وترسخ مسيرة التنمية المستدامة، وتضع الإنسان والمعرفة والابتكار في صميم الأولويات الوطنية.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن يوم العلم مناسبة لرفع راية الإمارات بفخر واعتزاز، واستلهام قيم الاتحاد وروح التعاون والعمل المشترك، مشيراً إلى أن الدائرة تجسد هذه القيم من خلال تكامل الجهود لبناء حكومة أكثر كفاءة واستباقية، وتطوير خدمات رقمية ترتقي بجودة حياة الإنسان وتواكب تطلعات المستقبل.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق بالشارقة، إن يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويعكس مسيرة وطن تأسس على قيم الاتحاد والتلاحم والعزيمة، حتى أصبح علم الإمارات رمزاً للسيادة والعزة والكرامة، وشاهداً على الإنجازات التي سطرها الآباء المؤسسون وواصلت القيادة الرشيدة البناء عليها برؤية تستشرف المستقبل. وأضاف أن العلم يختزل قصة اتحاد راسخ ومسيرة نهضة امتدت عبر الأجيال، ويجسد وحدة المصير والهدف.

وأكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن العلم الإماراتي يجسد الانتماء والولاء والوفاء للوطن وقيادته، ويختزل قصة اتحاد صنع من الإرادة عزيمة وإصراراً، ومن الطموح إنجازاً، ومن وحدة الصف قوة مكّنت الدولة من ترسيخ مكانتها بين الأمم.

وأضاف أن العلم عهد يتجدد وهوية تتجذر وقيم توحد أبناء الوطن، ويعكس مسيرة آمنت بأن المستقبل يصنع بالعزيمة والرؤية والعمل والإتقان والابتكار.

مكانة استثنائية

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إن يوم العلم يحمل مكانة استثنائية في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، فهو تجديد لعهد الولاء واستحضار لمسيرة وطن جعلت الطموح طريقاً للإنجاز والتقدم. وأشار إلى أن العلم يجسد الوحدة والتضحية والكفاح والصمود، ويجمع أبناء الإمارات السبع تحت راية واحدة، ويعكس الارتباط الوثيق بين الشعب والوطن والقيادة، مؤكداً أن الاحتفاء به يستنهض المسؤولية للحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة التميز والتقدم.

اتحاد ووحدة

وأوضح معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي، المدير العام لمالية دبي، أن يوم العلم يجسد قيم الاتحاد والوحدة والولاء، ويستحضر مسيرة وطن أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، وتمضي به القيادة الرشيدة وأبناؤه نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف أن العلم رمز لهوية وطنية راسخة وطموحات شعب يواصل العمل بإخلاص، وأن المناسبة تجدد مشاعر الفخر والانتماء والالتزام بخدمة الوطن، وتعزز دور فرق العمل الحكومية في دعم الكفاءة وتحقيق الأولويات الوطنية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، أن الثالث من نوفمبر مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الدولة، التي تجسد قوة الاتحاد ورسوخ دعائمه ووحدة أبناء الوطن والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة.

وقال إن العلم عهد وطني متجدد بالولاء، وعنوان للتلاحم والإرادة الوطنية، مشيراً إلى أنه يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب، ويحفز على مواصلة التنمية وصون المكتسبات، وتجديد الالتزام بالولاء للقيادة الرشيدة.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن يوم العلم يجسد الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويستحضر إرث الآباء المؤسسين ويجدد العهد بمواصلة البناء والعطاء في ظل قيادة جعلت من الراية رمزاً للسيادة والعزة والكرامة.

وأضاف أن العلم يختصر قصة اتحاد صنعه رجال آمنوا بأن الوحدة مصدر القوة وبناء الإنسان أساس النهضة، وأن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع العلم في مختلف أنحاء الدولة تجسد التلاحم بين القيادة والشعب والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن، مؤكداً مواصلة الجهود لتعزيز أمن المجتمع وجودة الحياة وصون المكتسبات.

محطة وطنية

وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، إن يوم العلم محطة وطنية تتجاوز مظاهر الاحتفال لتجسد عمق العلاقة بين أبناء الإمارات وراية وطنهم، وتعكس روح الاتحاد التي شكلت أساس التنمية والازدهار. وأشار إلى أن العلم يختصر قصة وطن آمن بقدرات أبنائه، وجعل من الاتحاد منطلقاً لمسيرة استثنائية من البناء والتقدم، ويجسد الهوية الراسخة والإرادة المشتركة والطموح الذي لا يعرف الحدود.

وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن رفع راية الإمارات يستحضر معاني الوطن الذي احتضن الأحلام والقيادة التي منحت الثقة والاتحاد الذي جمع أبناء الوطن على مصير واحد ومستقبل يبنى بإرادة وإخلاص. وأشار إلى أن مشاعر الامتنان للانتماء إلى الدولة تمثل منبعاً للمسؤولية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية ومواصلة مسيرة البناء.

وقال معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد التي توحدت تحتها الإرادة، واجتمعت حولها القلوب، وانطلقت في ظلها مسيرة وطنية استثنائية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، على قيم الوحدة والتلاحم والتضامن، حتى غدت الإمارات نموذجاً راسخاً في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأضاف معاليه، بهذه المناسبة: «إننا في هذه المناسبة نستحضر بكل تقدير واعتزاز ما تحقق لوطننا من مكتسبات وإنجازات، وما يشهده من تقدم متواصل في ظل القيادة الحكيمة للقيادة الرشيدة».



رؤية المؤسسين

وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، إن يوم العلم مناسبة لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة، وإعلاء راية الاتحاد التي تمثل رمز السيادة والوحدة والتلاحم الوطني، وتجسد قيم الولاء والانتماء والعطاء والإخلاص. وأضاف أن المناسبة تستحضر رؤية الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم اتحاد أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار، ووضع الإنسان في صلب مشروع وطني آمن بالمستقبل وصنع فرصه.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن يوم العلم يجسد تلاحم أبناء الوطن واعتزازهم برمز السيادة، ويستنهض الطاقات والجهود الوطنية لمواصلة التنمية والريادة. وأشار إلى أن وزارة المالية تستلهم من المناسبة دافعاً للارتقاء بكفاءة المنظومة المالية، وتمكين الكوادر الوطنية الشابة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والتخطيط الاستشرافي، بما يعزز قوة الاقتصاد واستدامة الموارد والجاهزية المالية للمستقبل.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن العلم رمز للسيادة والهوية الوطنية وشاهد على مسيرة وطن صنع من الوحدة قوة ومن الطموح واقعاً، مؤكداً أن المحافظة على المكتسبات التي تحققت بجهد الأجيال مسؤولية وطنية مستمرة، تتطلب مساهمة الأفراد والمؤسسات في مواصلة التنمية والتطوير، في ظل قيادة رشيدة تفتح أمام أبناء الوطن أبواب التقدم والازدهار.

فخر واعتزاز

وأكد سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العلم يجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بوطن سيبقى علمه رمزاً لوحدة شعبه وتلاحمه، وشاهداً على مسيرة البناء والعطاء. وأشار إلى أن المناسبة تعزز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية، وتجدد العهد بمواصلة نهج الآباء المؤسسين، وتحفيز الأجيال القادمة على صون المكتسبات وتعزيز مكانة الدولة.

وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن يوم العلم مناسبة لتجديد العهد بالتلاحم وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على ريادة الوطن وازدهاره ورفاهية شعبه، مؤكداً أن رفع العلم يجسد معاني الحب والوفاء والامتنان لمسيرة المؤسسين الذين وحدوا الكلمة والصف وغرسوا قيم الانتماء والتكاتف.

وأكدت ريم يوسف الشمري، المدير العام لمكتب المؤسس، أن يوم العلم يجسد معاني العزة والوحدة والانتماء، ويعكس الاعتزاز براية الإمارات التي تروي مسيرة وطن تأسس على القيم والمبادئ الراسخة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرة إلى أن العلم سيظل رمزاً للاتحاد والسيادة وشاهداً على الإنجازات والطموحات المستقبلية.

مناسبة للتأمل

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إن يوم العلم مناسبة للتأمل في المسؤولية تجاه الراية وما ينبغي تقديمه من عمل وإنجاز لتظل شامخة بقيم الاتحاد والعزة والكرامة. وأكد أن رفع مكانة الإمارات يتطلب سنوات من العلم والإخلاص والإنجاز، وأن الاحتفاء الحقيقي بالعلم يبدأ بمواصلة العمل بعد مراسم رفعه.

وأضاف أن المحافظة على المكتسبات تتحقق بتطويرها والبناء عليها، وأن كل إنجاز علمي وفكرة مبتكرة وموهبة يتم تمكينها تضيف معنى جديداً للراية. وأشار إلى أن التعليم والمعرفة والابتكار تمثل أشكالاً أصيلة للوفاء للوطن، وأن الجامعة تواصل إعداد إنسان قادر على المشاركة في صناعة المستقبل.

من جانبه أكد اللواء علي عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز والفخر براية الاتحاد، التي تحمل بألوانها قصة حب خالد لوطن يقدم الكثير لأبنائه، في ظل قيادة رشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتباره ركيزة للبناء وعنواناً لديمومة الاستقرار وتحقيق النجاحات.

وأوضح أن علم الإمارات يشكل رمزاً للهوية والانتماء للأرض المباركة، والولاء للقيادة الحكيمة التي وفرت الحياة الآمنة الكريمة لكل من يعيش على ثرى الوطن.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن يوم العلم يجسد الولاء والانتماء ووحدة الصف والتلاحم بين القيادة والشعب، ويستحضر مسيرة الاتحاد والتنمية التي تضع الإنسان في صميم الأولويات. وأشار إلى أهمية ترجمة قيم الاتحاد إلى ممارسات مؤسسية تعزز كفاءة الأداء الحكومي والابتكار والتميز، وتمكن الكفاءات الوطنية وقادة المستقبل، وتدعم السياسات القائمة على البحث والمعرفة.

وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، إن يوم العلم يجسد قيم الاتحاد والوحدة والانتماء، ويعكس مسيرة الإمارات الحافلة بالإنجازات والطموح، مؤكداً أن العلم رمز للسيادة والوحدة والهوية، وتحت رايته توحدت الإرادة وتجمعت القلوب وانطلقت مسيرة رسخت مكانة الدولة وثقتها بالمستقبل.

انتماء واعتزاز

وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن يوم العلم يجسد الوحدة والانتماء والاعتزاز بالمسيرة الاتحادية، ويؤكد الالتزام بمواصلة العمل لتعزيز القدرات الوطنية ودعم الأولويات الاستراتيجية للدولة. وأشار إلى أن العلم امتداد لرؤية الآباء المؤسسين وتعبير عن المسؤولية تجاه المنجزات المتحققة والطموحات المستقبلية.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، إن يوم العلم يمثل محطة لتجديد الالتزام بالقيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة، واستحضار المسؤولية المشتركة في الحفاظ على منجزاتها ومواصلة تقدمها.

أكد أن قوة الأوطان لا تقاس بإنجازاتها فحسب، بل بقدرتها على ترسيخ قيم الاتحاد وتحويل الانتماء إلى عمل ومسؤولية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التميز.

وأكد عبد الله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أن احتفاء القيادة والشعب بيوم العلم يترجم التلاحم الوطني ويعبر عن الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء إلى أرض تنعم بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن رفع العلم فوق المؤسسات والصروح الوطنية يجسد المكانة الريادية للدولة ومسيرة إنجازاتها الاستثنائية.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن يوم العلم يجمع أبناء الإمارات على عهد متجدد عنوانه الوفاء للوطن وصون مكتسباته، ويعزز الاعتزاز براية الاتحاد التي ارتفعت بإرادة الآباء المؤسسين وظلت شاهداً على وطن راسخ في مبادئه ورؤيته، يمضي بثقة نحو المستقبل.

وأضاف أن العلم يجسد قيم العطاء والمسؤولية التي تتوارثها الأجيال، ويستمد منها أبناء الوطن عزيمتهم لمواصلة البناء وتعزيز مكانة الإمارات في التنمية والازدهار.

تلاحم

وأكدت حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم العلم يجسد أسمى صور التلاحم بين القيادة والشعب، ويجدد معاني الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية في ظل اتحاد راسخ جمع أبناء الإمارات على هدف واحد ومصير مشترك. وأشارت إلى ما حققته الدولة من إنجازات تنموية وحضارية ومكانة إقليمية ودولية، مؤكدة أن العلم يختصر حكاية وطن نهض بإرادة أبنائه ورؤية قيادته.

وقال علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، إن يوم العلم يستحضر القرار التاريخي الذي وحد الإرادات والمصائر تحت راية واحدة، وأسس لدولة جعلت من الاتحاد مصدر قوتها ومن الإنسان أساس نهضتها.

وأكد أن العلم تعبير عن هوية وطنية راسخة ومسؤولية تتوارثها الأجيال، مشيراً إلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين في ترسيخ القيم التي تجمع أبناء الوطن وتوحد تطلعاتهم.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام بالإنابة لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن يوم العلم يجدد مشاعر الولاء والانتماء ويستحضر مسيرة اتحاد رسخ قيم التلاحم والتسامح والعطاء، وجعل تمكين الإنسان أساساً للتقدم والازدهار.

أشار إلى أن الهيئة تستمد من المناسبة دافعاً لمواصلة تطوير الخدمات والمبادرات التي تنمي قدرات أصحاب الهمم وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

ورفع أحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، علم الدولة على سارية العلم أمام مبنى البلدية، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنتسبي البلدية. وأكد أن المناسبة تجدد الشعور بعظمة الاتحاد وتعزز التمسك بوحدة الوطن تحت راية واحدة يعتز بها الجميع.

وقال سلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، إن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الوطن، باعتبارها رمزاً للوحدة والسيادة والهوية الوطنية، وتجسيداً لمسيرة الاتحاد التي تواصل الإمارات في ظلها البناء والتقدم والازدهار.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن يوم العلم يجسد الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويعكس عمق العلاقة بين أبناء الإمارات وقيادتهم الرشيدة، مشيراً إلى أن علم الدولة سيبقى رمزاً لعزة الوطن وشموخه، وعنواناً لمسيرة اتحاد راسخة تواصل تحقيق الإنجازات وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

رمز للهوية

وقال شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن علم الإمارات يظل رمزاً لهويتها الراسخة، ويجسد القيم التي ألهمت مسيرة وطن لا يعرف لطموحه حدوداً، مؤكداً مواصلة تسخير البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لبناء قدرات وطنية تعزز منعة الإمارات وريادتها، وتحويل المعرفة إلى حلول تخدم أولوياتها ومستقبل الأجيال.

وأكد نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن يوم العلم يجمع المواطنين والمقيمين على مشاعر الفخر والانتماء إلى وطن يحتضنهم، ويجسد اعتزاز الإماراتيين بوطنهم وارتباط كل من وجد في الإمارات داراً له، مشيراً إلى أن العلم خارج حدود الدولة رمز لبلد يحظى باحترام العالم لالتزامه بقيم السلام والتسامح والتعاون.

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إن يوم العلم يجسد قصة وطن صنع مكانته بالعمل والطموح والإيمان بالإنسان، ويترجم الانتماء إلى عطاء وإنجاز.

أكد أن طلبة الأكاديمية وخريجيها سفراء لقيم العلم في المستقبل، يحملونها إلى العالم بوعي ومعرفة واحترافية، وأن الاستثمار في الأجيال الدبلوماسية القادمة يعزز استدامة حضور الإمارات ومكانتها الدولية.

وأكد عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن علم الإمارات راية الاتحاد ورمز الإنجاز ومسؤولية الأجيال، ويوم العلم مناسبة وطنية راسخة يستحضر فيها الجميع مسيرة وطنٍ جعل من الاتحاد أساس قوته، ومن وحدة أبنائه سرَّ نهضته، ومن الوفاء لإرث الآباء المؤسسين نهجاً يتجدد مع كل إنجاز