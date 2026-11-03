سيف بن زايد: علم الإمارات عزنا وصونه عهدنا

أبوظبي - وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، احتفال الوزارة بمناسبة «يوم العلم».

وتقدم سموه إلى سارية العلم بمقر الوزارة في أبوظبي، حيث رفع علم الدولة، فيما أدى الضباط والمنتسبون تحية العلم بالتزامن مع عزف السلام الوطني، وسط أجواء وطنية سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد، وما ترمز إليه من قيم الوحدة والسيادة والانتماء.

وقال سموه: «في يوم العلم، نرفع راية حملت حلم زايد، طيّب الله ثراه، وصانها أبناء الإمارات بالولاء والعطاء والتضحية، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتواصل مسيرة المجد بروح زايد وقيمه».

وأضاف سموه: «نجدد العهد على صون أمن وطننا ووحدته ورفعته، وأن نورث الأجيال إماراتٍ أشد قوة ومنعة وأعلى شأناً، فعلم الإمارات عزنا، وصونه عهدنا، ورفعته مسؤوليتنا».

وجاء احتفال وزارة الداخلية تزامناً مع رفع علم الدولة أمام المباني الحكومية في مختلف أنحاء الدولة، تعبيراً عن الاعتزاز براية الاتحاد، وتجديداً للعهد على الولاء للوطن وقيادته الرشيدة.