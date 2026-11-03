عبدالعزيز النعيمي: مناسبة وطنية تجدد الانتماء والفخر



أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الانتماء والفخر براية الاتحاد التي تختزل مسيرة وطن حافلة بالإنجازات وطموحات شعب لا يعرف المستحيل.

وقال إن علم الإمارات سيظل رمزاً للسيادة والعزة والشموخ، وملهماً للأجيال لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، والمضي بثقة وطموح نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية واحدة تجمع المواطنين والمقيمين على قيم المحبة والتسامح والتعايش.

وتقدم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، في كلمة بهذه المناسبة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وأضاف أن علم الإمارات يحمل في ألوانه قصة اتحاد عظيم أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون وجعلوا من الوحدة والتكاتف نهجاً لبناء وطن يعتز بهويته وقيمه الأصيلة، وينفتح على العالم برسالة حضارية قوامها التسامح والتعايش.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «في يوم العلم نستذكر بكل إجلال وإكبار شهداء الوطن الأبرار، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وجادوا بأرواحهم لتظل راية الاتحاد عالية خفاقة، وعنواناً للعزة والكرامة، وتضحياتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في الوفاء للإمارات والذود عن مكتسباتها وصون رايتها».