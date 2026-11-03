«دبي الخيرية» تحتفي بيوم العلم وتعزز قيم الانتماء والعطاء

أحمد السويدي:

علم الإمارات يجسد روح الاتحاد ويحفزنا على تعزيز العمل الإنساني



في مشهد يفيض بأسمى معاني الاعتزاز الوطني وينبض بالولاء الصادق للقيادة الرشيدة، أحيت جمعية دبي الخيرية صباح اليوم الثلاثاء احتفالية رفيعة بمناسبة «يوم العلم الإماراتي»، حيث رُفعت راية الوطن شامخة خفاقة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بساحة المقر الرئيسي للجمعية في منطقة المحيصنة 2 بدبي.

وجرت المراسم وسط أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، بحضور أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، ونخبة من مديري الإدارات، إلى جانب كافة الكوادر الوظيفية والتطوعية بالجمعية، الذين اصطفوا جميعاً في لحظة استثنائية على وقع نغمات النشيد الوطني للإمارات، تعبيراً عن وحدة الصف واعتزازاً برمز سيادة الدولة ورفعتها.

وقال أحمد السويدي: «يمثل يوم العلم محطة ملهمة تجدد في نفوسنا أسمى معاني الولاء والانتماء لوطننا المعطاء ولقيادتنا الرشيدة، كما أنه تجسيد حي لروح الاتحاد والتلاحم الذي يجمعنا جميعاً تحت راية واحدة. ونحن في دبي الخيرية نرى في علم الإمارات دافعاً مستمراً لمواصلة التميز وترسيخ مكانة الدولة رمزاً عالمياً للإنسانية والتسامح، ونؤكد التزامنا الموصول بتحويل القيم التي يمثلها هذا العلم إلى مبادرات وبرامج تنموية ومجتمعية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «إن احتفاء الجمعية بهذه المناسبة الوطنية يتجاوز حدود التقاليد السنوية ليكون تجديداً ميثاقياً للرسالة الإنسانية التي تنتهجها الإمارات»، مشيراً إلى أن ألوان العلم الأربعة تُستلهم منها قيم السلام والنماء والقوة والتسامح، وهي المبادئ ذاتها التي تعتمد عليها «دبي الخيرية» في تنفيذ مشاريعها الإغاثية والتنموية التي تمتد أياديها بالخير إلى مختلف بقاع الأرض.

وشهدت الاحتفالية إشراكاً فاعلاً لكافة الكوادر الوظيفية لتعزيز قيم التضامن المجتمعي والعمل الإنساني كجزء أصيل من الهوية الإماراتية، إلى جانب استثمار المناسبة للتأكيد على توسيع نطاق المبادرات الخيرية انسجاماً مع التطلعات التنموية للدولة، وموقعها الريادي في مشهد العمل الإنساني والإغاثي العالمي.

واختُتمت الاحتفالية بتجديد العهد والوعد من كافة قيادات وكوادر الجمعية على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتبقى «دبي الخيرية» صرحاً يترجم الرؤية الحضارية والتنموية للإمارات إلى واقع ملموس يلبي تطلعات المجتمع ويخدم الإنسانية جمعاء.