محمد بن خليفة: يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم



أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن احتفال دولة الإمارات بـ«يوم العلم» الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والتعاضد بين أبناء الوطن من أجل تعزيز بنيان دولة الاتحاد ورفعتها.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة الوطنية العزيزة: في يوم العلم نجدد الولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي في مشهد مشرق قلّ نظيره تخفق الرايات فيه في جنبات دولة الاتحاد وفوق كل البيوت والمؤسسات والمنشآت، تأكيداً على الولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الغالي ليبقى خفاقاً شامخاً عزيزاً».

وأضاف: «إن شعب الإمارات ليفخر في هذه المناسبة بالمسيرة المباركة لدولتنا الأبية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حتى أضحت أنموذجاً في الرقي الحضاري والإنساني القائم على قيم العطاء والبذل والمساواة بين بني الإنسان بغض النظر عن الدين أو الجنس أواللغة».

ونوّه سموه في يوم العلم بما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون، رحمهم الله، من جهود خالدة أرست قواعد الاتحاد وعززت أركانه وما تلاها من إنجازات مشهودة شهدتها مرحلة التمكين بقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والتي شملت كل مجالات الحياة ورسخت مكانته بين الأمم.

ورفع سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً الوقوف خلفها صفاً واحداً، متعاضدين لتتواصل مسيرة الإنجازات، وليظل علم الإمارات رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا ومصدر فخرنا.