خالد بالعمى: نستحضر بفخر إرث الآباء المؤسسين



قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن يوم العلم يجسد وحدة شعب دولة الإمارات والتفافه حول قيادته الرشيدة، ويعبر عن اعتزازه بهويته الوطنية ووفائه لراية الاتحاد، رمز السيادة والعزة والانتماء.

وأضاف معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، تتوحد مشاعر أبناء الإمارات في محبة الوطن والولاء لقيادته، ويتجدد العهد على صون مكتسباته وإعلاء رايته، ونستحضر بكل فخر إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد وغرسوا قيم التلاحم والعمل المشترك، فيما تواصل دولتنا، برؤية قيادتها وعزيمة أبنائها، مسيرة التقدم والازدهار».

واختتم بالقول: «إن الاعتزاز بعلم الإمارات مسؤولية نترجمها عملاً وعطاءً وإخلاصاً في خدمة الوطن، وفي المصرف المركزي، نواصل جهودنا لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز متانة القطاع المالي وتنافسيته، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويرسّخ الثقة بالاقتصاد الوطني، إسهاماً في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعب الإمارات إلى مستقبل أكثر ازدهاراً».