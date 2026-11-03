راشد المعلا: نجدد العهد والولاء لوطننا وقيادتنا



أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن يوم العلم يحمل معاني وطنية راسخة تتجدد معها مشاعر الولاء والانتماء، وترتفع فيها راية الإمارات عنواناً للطموح والمسؤولية، ورمزاً لوطن جعل من التميز والريادة نهجاً، ومن العمل والعطاء طريقاً لترسيخ مكانته ورفعته.

وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن رفع علم دولة الإمارات يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن، ويعبر عن الاعتزاز برايته وما ترمز إليه من سيادة ووحدة وطنية، ويجدد مسؤولية أبناء الإمارات في صون مكتسبات دولتهم ومواصلة مسيرة العمل والإنجاز، بما يعزز مكانتها ويحافظ على رايتها عالية شامخة.

وأضاف أن هذا اليوم يمثل رسالة إلى الأجيال الجديدة بأن مكانة العلم تُصان بما يقدمونه لوطنهم من علم وعمل وإبداع، وبما يتحملونه من مسؤولية في خدمة مجتمعهم، والتمسك بهويتهم وقيمهم الوطنية، والسعي الدائم إلى أن تبقى الإمارات في مقدمة الدول الطامحة إلى المستقبل.

وتابع: «في يوم العلم، نجدد العهد والولاء لوطننا وقيادتنا، ونؤكد اعتزازنا براية الإمارات وما تجسده من سيادة ووحدة وعزة وطنية، ونواصل العمل بإخلاص وتفانٍ لصون مكتسبات دولتنا وتعزيز منجزاتها ورفعة شأنها، سائلين الله تعالى أن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها أمنها وعزها وازدهارها، وأن يبقى علمها عالياً خفاقاً، رمزاً لوطن شامخ بوحدته، عزيزاً بأبنائه، وماضياً بثقة نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً».