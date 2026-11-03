راشد النعيمي: راية الإمارات تجسد قوة اتحادها



أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن يوم العلم مناسبة وطنية نجدد فيها اعتزازنا براية دولة الإمارات، التي تجسد وحدة شعبها وقوة اتحادها، وتعكس مسيرة وطن استطاع برؤية قيادته وحكمة مؤسسيه أن يحول الطموحات إلى إنجازات، وأن يصنع لنفسه مكانة رائدة بين الأمم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بهذه المناسبة: «إن علم الإمارات ليس مجرد رمز نرفعه، بل هو عنوان لهويتنا ووحدتنا وسيادتنا، وشاهد على مسيرة وطن تأسس على قيم الاتحاد والعزيمة والعمل، ومضى بثقة نحو المستقبل، واضعاً الإنسان في قلب التنمية، والإنجاز نهجاً لا يتوقف».

وأضاف أن يوم العلم يجسد معاني الوفاء للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، والاعتزاز بقيادتنا الرشيدة التي واصلت مسيرة البناء والتنمية، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والريادة وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يحمل مسؤولية وطنية تتجاوز مظاهر الاحتفال، لتترجم إلى عمل مخلص وعطاء متواصل، ومشاركة فاعلة من جميع أفراد المجتمع في الحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز تنافسيته ومكانته.

وأكد أن أعظم ما نقدمه لوطننا هو أن نكون شركاء في تقدمه، وأن نغرس في الأجيال القادمة قيم الانتماء والمسؤولية والعمل، ليبقى علم الإمارات عالياً بإنجازات أبنائه وطموحاتهم، وتظل رايته رمزاً للعزة والفخر والاتحاد.