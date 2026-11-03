هزاع بن زايد: نجدد العهد على مواصلة البناء والعطاء

العين -وام

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في قصر المويجعي بمنطقة العين، احتفاءً بيوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام.

وشهدت مراسم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية عزفَ السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورفعَ علم الدولة على سارية قصر المويجعي، بحضور عدد من الأسر الملهمة وذات المساهمات المجتمعية، ومشاركة مجموعة من أصحاب الهمم في منطقة العين، في أجواء جسَّدت الاعتزاز براية الوطن وما ترمز إليه من وحدة وسيادة وكرامة.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن الاحتفاء بيوم العلم في قصر المويجعي، بما يحمله من إرث تاريخي ارتبط بمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات، ويستحضر رؤية الوالد المؤسس وإخوانه الحكام الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ووضعوا أسس نهضة وطنية شاملة امتدت إنجازاتها إلى مختلف المجالات.

وقال سموه إن دولة الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، البناء على هذا الإرث الوطني، مستندةً إلى رؤية طموحة تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في صميم أولويات التنمية، بما يعزّز مكانة الدولة وريادتها العالمية، ويرسّخ قدرتها على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

وأشار سموّه إلى أن رفع علم الدولة في هذا المعلم التاريخي العريق يجسِّد استمرارية مسيرة البناء والعطاء من جيل إلى جيل، ويؤكِّد مسؤولية الأجيال الحاضرة والقادمة في الحفاظ على المنجزات الوطنية والبناء عليها، ومواصلة العمل بروح الاتحاد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبّي تطلعات الوطن وطموحات أبنائه، لتظل رايته خفّاقةً رمزاً للوحدة والعطاء والتقدم والازدهار.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في يوم العلم، نستذكر بكل فخر وعرفان الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم اتحادنا، ونجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والعطاء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستلهمين من إرثنا الوطني العريق القوة والثقة لصناعة مستقبل يليق بطموحات الإمارات وأبنائها».