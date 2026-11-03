منصور بن زايد يرفع علم الإمارات في ديوان الرئاسة احتفالاً بيوم العلم

رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، علم دولة الإمارات في ديوان الرئاسة بأبوظبي، احتفالاً بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن يوم العلم مناسبة وطنية نجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الوطن، ونجسد من خلالها وحدة أبناء الإمارات وتلاحمهم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتزازهم بمسيرة الاتحاد وما حققته الدولة من إنجازات في مختلف المجالات.

وقال سموه إن علم الإمارات يمثل رمزاً لسيادة الدولة وعزتها ومكانتها، وشاهداً على مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات، انطلقت منذ قيام الاتحاد، وتواصل اليوم مسيرتها برؤية طموحة وإرادة راسخة.

وأكد سموه على أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد تجديد العهد على صون مكتسبات الوطن، والتمسك بثوابته وقيمه، ومواصلة العمل بعزيمة وإخلاص لتحقيق تطلعات قيادته الرشيدة، مؤكداً أن رفعة الإمارات وصون منجزاتها وتعزيز ريادتها مسؤولية وطنية تتوارثها الأجيال، وتستلهم فيها من راية الاتحاد معاني العطاء والتفاني والإخلاص.

واختتم سموه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تبقى رايتها خفاقة في ميادين العز والمجد والإنجاز.

حضر مراسم رفع العلم، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان مستشار في ديوان الرئاسة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والقيادات في ديوان الرئاسة.