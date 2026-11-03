خالد بن محمد بن زايد يرفع علم الإمارات أمام متحف زايد الوطني

رفع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، علم الدولة أمام متحف زايد الوطني، احتفاءً بيوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام.

وأكَّد سموّه أن يوم العلم، بما يحمله من دلالات ومعانٍ وطنية سامية، يُجسِّد وحدة أبناء وبنات الإمارات تحت راية واحدة ترمز إلى مجد الوطن ورفعته ومسيرته الحافلة بالإنجازات، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الغالية تجمع الأجيال كل عام على حب الوطن، وتعزز في نفوسهم قيم الانتماء والولاء، وتُلهمهم لمواصلة مسيرة البناء والتطوير في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مستمدين عزيمتهم وإصرارهم لتحقيق ذلك من روح الاتحاد الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيَّب الله ثراه".

وجرت مراسم رفع العلم، التي تخلّلها عزف السلام الوطني، بحضور معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وأصحاب المعالي أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى جانب عدد من موظفي حكومة أبوظبي.