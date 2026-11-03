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مكتوم بن محمد: راية الإمارات رمز لقوة الاتحاد وتأثيره

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية متجددة للفخر براية دولة الإمارات العربية المتحدة، واستذكار إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم العلم نرفع رايتنا عالياً، وطموحاتنا أعلى، ونستذكر بكلّ فخرٍ آباءنا المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ونجدّد العهد أن نترجم رؤى القيادة الرشيدة في العمل والإنجاز، وأن تبقى راية الإمارات خفاقةً ورمزاً لقوة الاتحاد وتأثيره".