محمد بن راشد: في يوم العلم نرفع رايتنا فخراً بما بنيناه واعتزازاً بما حققناه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات، وتجدد العهد بمواصلة مسيرة البناء والإنجاز.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم العلم .. نرفع رايتنا فخراً بما بنيناه .. واعتزازاً بما حققناه .. وعهداً بأن يبقى علمنا شامخاً .. ومجدنا متجدداً .. وطموحاتنا بلا حدود ..حفظ الله الإمارات وشعبها .. وأدام عزّها واتحادها .. وأبقى علمها عالياً خفّاقاً أبد الآبدين".