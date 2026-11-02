علم الإمارات رمز الوحدة والسيادة والاعتزاز بالهوية الوطنية

أكد مسؤولون أن يوم العلم الإماراتي يجسد معاني الوحدة والسيادة والانتماء، ويعكس مسيرة وطن تأسس على رؤية الآباء المؤسسين وإيمانهم بقوة الاتحاد وتلاحم أبنائه، مشيرين إلى أن راية الدولة تختزل تاريخاً من الإنجازات والعطاء، وتعبر عن هوية وطنية راسخة ومكانة عالمية تواصل الإمارات تعزيزها برؤية قيادتها الرشيدة.

وقالوا إن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته، واستحضار المسؤولية المشتركة في المحافظة على المكتسبات ومواصلة مسيرة التنمية.

مؤكدين أن التعبير عن الاعتزاز بالعلم لا يقتصر على الاحتفاء به، بل يتجسد في العمل المخلص وأداء الواجب وخدمة المجتمع، كل في مجال اختصاصه، وترسيخ قيم الاتحاد والانتماء لدى الأجيال القادمة.

رمز الوحدة

وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن علم الإمارات سيبقى رمزاً لوحدة شعبها وعزة وطنها وسيادته، وتجسيداً لمسيرة الاتحاد التي انطلقت برؤية الآباء المؤسسين وإيمانهم بأن قوة الوطن تكمن في وحدته وتلاحم أبنائه، لتواصل الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها بثقة وطموح نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

وقال إن رفع العلم يستحضر تضحيات الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين صنعوا تجربة وطنية راسخة وأرسوا قيم الانتماء والولاء والعمل المشترك، التي توارثتها الأجيال وأصبحت أساساً للنهضة والإنجازات والمكانة العالمية.

وأضاف أن الوفاء للراية يتجسد في صون مكتسبات الوطن والتمسك بقيمه والإخلاص في خدمته، وتعزيز روح المسؤولية لدى الأجيال القادمة.

وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز براية الدولة بوصفها رمزاً للسيادة والوحدة والانتماء، وتجسيداً لقيم الاتحاد وما يجمع أبناء الوطن من ولاء ومسؤولية وطموح مشترك.

وأكد أن محاكم دبي تستلهم من المناسبة قيم الإخلاص في خدمة الوطن، من خلال أداء مؤسسي يرسخ سيادة القانون ويعزز الثقة بمنظومة العدالة ويرتقي بجودة الخدمات وكفاءتها، ويسهم في حماية الحقوق وصون المكتسبات الوطنية.

وقال الدكتور محمد سعيد الكندي إن علم الإمارات ليس مجرد راية، بل رمز للهوية الوطنية وشاهد على قصة اتحاد استثنائية أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، على أسس المحبة والتلاحم والتعاون.

وأضاف أن المناسبة تستحضر مسيرة الدولة وما حققته من تنمية وإنجازات، وتجدد العهد والولاء، وتعزز مسؤولية الجميع في المحافظة على المكتسبات وغرس قيم المواطنة الإيجابية وحب الوطن في نفوس الأجيال القادمة.

حكاية وطن

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن العلم يحمل في ألوانه حكاية وطن بناه الآباء المؤسسون بإخلاص، وصانته أجيال آمنت بأن رفعته مسؤولية وأمانة، مشيراً إلى أن يوم العلم يجدد الوفاء للقيادة الرشيدة والاعتزاز بما تحقق على أرض الوطن.

وأوضح أن ما شيّدته سواعد الأبناء وما تحتضنه أرض الإمارات من خير وعمران أمانة تنتقل بين الأجيال، وأن الوفاء للراية يقتضي أن يكون أثر كل فرد شاهداً على حبه للوطن.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن علم الدولة يجسد مسيرة القوة والمنعة والسيادة والشموخ، ويعكس الوحدة والتكاتف بين القيادة والشعب، ويرمز إلى الهوية والقيم والتقاليد الراسخة التي تتوارثها الأجيال، وفي مقدمتها التسامح والإخاء الإنساني والانتماء والولاء.

وأكد أن يوم العلم يجدد قيم العطاء والإخلاص، والعهد على بذل المزيد من العمل المتفاني، في ظل دولة تسمو فيها قيم العدالة وسيادة القانون.

وأشار الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إلى أن يوم العلم يمثل محطة فخر بالهوية الوطنية واعتزاز بالانتماء، وعهد ولاء متجدداً للقيادة الرشيدة، ومناسبة تجسد الوحدة والتعاضد والوفاء لنهج الآباء المؤسسين. وأكد التزام اللجنة بمواصلة صون مكتسبات الوطن وخدمة مسيرة نمائه ورفعته، وترسيخ مكانة الإمارات منارة للتقدم ونموذجاً في التنمية المستدامة.

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن يوم العلم يجسد الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويعكس مسيرة وطن أرسى دعائمه الآباء المؤسسون وواصلت قيادته الرشيدة نهضته وإنجازاته، مؤكداً تجديد العهد على مواصلة العمل والعطاء وتعزيز مكانة الدولة وريادتها.

مسيرة بناء

وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، أن يوم العلم يجدد مشاعر الفخر براية الإمارات وإنجازات وطن يواصل مسيرة بنائه نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال إن المؤسسة تترجم قيم الولاء والانتماء إلى عمل يومي من خلال تقديم رعاية تضع المريض أولاً، وتسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن العلم يختزل حكاية وطن توحدت فيه الإرادة وتوارثت أجياله قيم الانتماء والعطاء، وأصبح رمزاً لهوية وطنية راسخة.

وقالت إن الهيئة تستلهم من المناسبة مواصلة جهودها في صون الإرث الإماراتي ورعاية المواهب وتنميتها، وتعزيز حضور الإبداعات الوطنية على الساحة الدولية، بما يدعم مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة والابتكار ومحركاً للاقتصاد الإبداعي.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن العلم يجسد السيادة والعزة والتلاحم بين القيادة والشعب والمواطنين والمقيمين، ويعبر عن مسؤولية الجميع في صون أمن الإمارات واستقرارها وازدهارها. وأشار إلى أن المؤسسة تستلهم من المناسبة مواصلة رسالتها الإنسانية في حماية الأرواح وخدمة المجتمع وتعزيز جاهزيتها للاستجابة للحالات الطارئة.

ولاء وانتماء

وأكد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن يوم العلم يجدد مشاعر الولاء والانتماء والوفاء للقيادة الرشيدة، ويستحضر إرث الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أرسوا دعائم الاتحاد وغرسوا قيم الوفاء والتضحية والإخلاص.

وأشار إلى أن المحاكم تستمد من قيم الاتحاد دافعاً لمواصلة رسالتها القضائية، وترسيخ العدالة وسيادة القانون وصون الحقوق، وتطوير منظومتها وتبنّي الابتكار والتقنيات الحديثة بما يعزز مكانتها العالمية.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إن يوم العلم يجسد قيم الاتحاد ومسيرة الإنجازات الوطنية، مؤكداً أن المؤسسة تستلهم من المناسبة مسؤوليتها في خدمة المجتمع وتطوير القطاع الوقفي وضمان استدامة موارده وتعظيم أثره في التعليم والصحة والعمل الإنساني، بما يعزز التكافل والعطاء ويبني مجتمعاً متماسكاً.

وقال شهاب عيسى أبوشهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن العلم يبقى رمزاً للهوية الوطنية والقيم التي ألهمت مسيرة وطن لا يعرف لطموحه حدوداً، مؤكداً مواصلة الالتزام بتسخير البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لبناء قدرات وطنية تعزز منعة الإمارات وريادتها، وتحويل المعرفة إلى حلول تخدم أولويات الدولة وتدعم مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن يوم العلم يجسد رسالة الاتحاد ووحدة الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء والتلاحم المجتمعي، مشيراً إلى أن المعرفة ركيزة استراتيجية للتنمية والتنافسية ومحرك رئيسي لبناء اقتصادات المستقبل.

وأوضح أن المؤسسة تواصل دعم إنتاج المعرفة ونشرها وإتاحتها، بما يعزز ريادة الإمارات في الاقتصاد المعرفي ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، ويسهم في تمكين الأجيال القادمة من أدوات المستقبل.

عهد دائم

وأكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، أن راية الإمارات تمثل عهداً لا يتبدل وأمانة يصونها أبناء الوطن، ورمزاً للسيادة والوحدة والمجد، مشيراً إلى أن رفع العلم يستحضر رؤية الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد.

ومسيرة تواصل فيها القيادة الرشيدة تعزيز مكانة الدولة بين الأمم. وأضاف أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تجدد عهد الولاء للوطن وقيادته، وأن الاعتزاز بالعلم مسؤولية تتجسد في إتقان الواجب وصون الحقوق وحماية المجتمع وتعزيز اليقظة والجاهزية.

وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إن العلم يجسد سيادة الوطن وعزته ووحدة أبنائه، ويستحضر إرث الآباء المؤسسين الذين جعلوا من الاتحاد مصدر قوة ومن الطموح نهجاً لصناعة الإنجازات.

وأكدت أن الوفاء لراية الاتحاد ينبع من الإخلاص للوطن والتفاني في خدمته، وتوارث قيم الوحدة والتلاحم بين الأجيال، وصون المكتسبات ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، إن يوم العلم يجدد العهد بأن تبقى الإمارات موحدة في إرادتها ومعتزة بمكتسباتها، مؤكدة أن المؤسسة تستلهم من المناسبة واجب صون صحة المجتمع وتعزيز الأمن الدوائي، عبر أطر تنظيمية تضمن جودة المنتجات الطبية وسلامتها، وتدعم الابتكار واستدامة الإمدادات الدوائية بما يخدم صحة الإنسان.

مسؤولية مشتركة

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن العلم يمثل مسؤولية مشتركة ومعياراً لما يقدمه كل فرد ومؤسسة باسم الدولة، مشيراً إلى أن الاعتزاز بالراية يتجسد في صون صحة الإنسان وجودة حياته، وتقديم نموذج للرعاية يعكس ثقافة التميز والريادة وخدمة المجتمع.

وقال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، إن المناسبة تجدد المسؤولية المشتركة لصون مكتسبات الوطن واستشراف مستقبله، مؤكداً مواصلة إعطاء الأولوية لصحة المجتمع وجودة حياته، وتطوير منظومة صحية ذكية تستند إلى البحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي، بما يعزز دور أبوظبي في قطاع الصحة وعلوم الحياة ويحمي صحة الأجيال القادمة.

وأكد برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، أن المناسبة تستحضر مسيرة اتحاد نجح في تحويل الرؤية إلى إنجازات راسخة، مشيراً إلى التزام الشركة بتطوير عملياتها وتعزيز كفاءة الأعمال وجودة الخدمات والاستثمار في التقنيات التي تدعم جاهزية قطاع الطاقة للمستقبل.

وأضاف أن تطوير الكفاءات الوطنية ودعم الاقتصاد وتعزيز القيمة المضافة تمثل ركائز للإسهام في بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن العلم يجسد وحدة الدولة وسيادتها وهويتها الوطنية ومسيرتها الحافلة بالإنجازات والريادة، مؤكداً تجديد العهد على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، والإسهام في تعزيز مكتسبات الوطن وترسيخ مكانته العالمية.

ريادة وطنية

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة، أن يوم العلم يجدد معاني الولاء والانتماء ويستحضر إنجازات الدولة وريادتها، مشيراً إلى مواصلة الدائرة دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والابتكار، بما يواكب تطلعات الإمارة ومستهدفات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وقالت الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، إن يوم العلم يجسد وحدة الدولة وتلاحم قيادتها وشعبها، ويحمل رسالة تربوية تدعو إلى تعريف الأبناء بقيم الوحدة والسيادة والتضامن والمسؤولية تجاه الوطن. وأكدت أن ترسيخ الهوية الوطنية يبدأ منذ السنوات الأولى، وأن للمعلم دوراً محورياً في ربط الأجيال بتاريخ وطنها وتنمية اعتزازها بثقافته وقيمه، وجعل الانتماء ممارسة يومية تتجلى في الاجتهاد والتعاون واحترام الآخرين والمحافظة على المكتسبات.

سيادة ووحدة

وقال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن يوم العلم مناسبة يستحضر فيها أبناء الإمارات معاني السيادة والوحدة ومسيرة وطن تأسس على الحكمة والإرادة والإخلاص، مؤكداً أن المناسبة تعكس عمق الانتماء وقيم الوفاء والتلاحم والمسؤولية. وأشار إلى أهمية مواصلة صون المكتسبات والعمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة الإمارات، وغرس قيم الاتحاد والولاء والعطاء في نفوس الأجيال.

وأكد مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، أن المناسبة تجسد الوحدة والانتماء والولاء والتلاحم والعطاء، وتستحضر إنجازات الدولة التي رسخت مكانتها إقليمياً وعالمياً. وأشار إلى أن صون المكتسبات مسؤولية مشتركة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز ثقافة المساهمة المجتمعية وترسيخ أثرها في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.