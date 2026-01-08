سلطان بن أحمد: إنجازات نوعية لجامعة الشارقة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جامعة الشارقة، أمس، الاجتماع الـ60 للمجلس، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس معرباً عن سعادته باستمرار الجهود الفاعلة لتحقيق التقدم الذي تنشده الجامعة من خلال مختلف الأصعدة الأكاديمية والبحثية والإدارية ما أثمر تبوؤ الجامعة مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية في مختلف المجالات.

وأثنى سمو رئيس جامعة الشارقة على الإنجازات النوعية التي حققتها الجامعة في مسيرتها الأكاديمية، وتمكنها من المحافظة على مكانتها الرفيعة ضمن مصاف الجامعات المتميزة.

وذلك عبر التحديث المتواصل للبُنى والبرامج والمبادرات البحثية وملاءمة البرامج التعليمية للمستجدات الدولية والتطورات التقنية المعاصرة، بما يتناسب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية وكفايات العصر الحديث عصر التكنولوجيا وتطلعات الأجيال الشابة.

واعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة ممن أكملوا متطلبات التخرج بنهاية فصل الصيف 2024 - 2025م وفصل الخريف 2025 - 2026م، حيث بلغ العدد الكلي للخريجين (1607) خريجين وخريجات منهم 1213 في درجة البكالوريوس، و4 في دبلوم الدراسات العليا، و314 في درجة الماجستير، و76 في درجة الدكتوراه.

واعتمد المجلس إطلاق مجموعة من البرامج الأكاديمية المستحدثة الرائدة، والتي تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وتواكب التقدم التقني المتسارع، وتسهم في إعداد الكوادر المؤهلة للمشاركة في التنمية الشاملة بما يعزز مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة والمنطقة، وتشمل هذه البرامج:

دكتوراه الفلسفة في الذكاء الاصطناعي، ودكتوراه الفلسفة في التحول الرقمي، ودكتوراه الإقامة في طب الأسنان، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الطبية الحيوية والرعاية الصحية، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وماجستير في العلوم والتكنولوجيا الكمية.

واعتمد المجلس تأسيس مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي سيركز على تطوير الأبحاث التطبيقية المتقدمة في حقل الذكاء الاصطناعي واستخداماته العملية في مجالات التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب الشراكات الاستراتيجية.

والذي سيعمل كمنصة مركزية للجامعة بهدف الإشراف والتوجيه الاستراتيجي والتنسيق المؤسسي لتطوير وتقييم واستدامة الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المعنية الخارجية، وضمان مواءمة أنشطة الشراكات الاستراتيجية مع رسالة الجامعة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.

ووافق المجلس على اختصار المدة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، إلى خمس سنوات، كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة لبرنامج التعليم العام، وذلك في إطار مواكبة المستجدات التربوية الحديثة والارتقاء بفاعلية البرامج الدراسية.