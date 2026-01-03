Al Bayan
المدارس الخاصة في عجمان جاهزة لاستقبال الطلبة

وام

عجمان

تستأنف المدارس الخاصة في إمارة عجمان دوامها المدرسي بعد غدٍ الاثنين، بعد انتهاء العطلة الشتوية، ليعود ما يقرب من 95 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة.

وأكدت عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، أن العطلة الشتوية وفرت للطلبة وأسرهم وقتاً إضافياً للراحة واستعادة النشاط، إلى جانب إتاحة الفرصة للسفر والمشاركة في الفعاليات المجتمعية والوطنية، التي تعزز روح الانتماء والهوية.

وقالت إن المدارس الخاصة استكملت جاهزيتها لاستقبال الطلبة، من خلال خطط تربوية وتنظيمية، تراعي تحقيق التوازن بين التحصيل الأكاديمي والصحة النفسية للطلبة.