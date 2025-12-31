مذكرة تفاهم لتعزيز الإبداع الثقافي لدى الطلبة

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين المنظومة التعليمية والقطاع الثقافي في الدولة، وإثراء البيئة المدرسية بمسارات فنية تعكس الهوية الوطنية الإماراتية.

وشهدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، توقيع مذكرة التفاهم، بحضور المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين في كلا الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين الطلبة والمعلمين من المشاركة الفاعلة في المشهد الفني والثقافي الوطني، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجالات الابتكار الثقافي على المستوى العالمي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق حرصها على تعزيز نهج التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص. وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أهمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم لإثراء المناهج والارتقاء بتعليم الفنون عبر تعزيز مكانة الموسيقى والفنون وتحفيز الفكر الإبداعي المتجدد.