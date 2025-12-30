جامعة حمدان الذكية تناقش الأداء الأكاديمي والخطة الاستراتيجية

عقد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعه الدوري برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس، وجرى خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بالأداء الأكاديمي والتوجّهات الاستراتيجية للجامعة، والتقرير السنوي لمجلس أمناء الجامعة، إلى جانب استعراض مستجدات تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة.

كما ناقش المجلس مستجدات تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة للأعوام 2024–2026، بما تتضمنه من مشاريع ومبادرات تطويرية تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة وريادتها في مجال التعليم الذكي، ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

وتطرّق الاجتماع إلى جدول العام الأكاديمي 2024/2025، حيث جرى استعراض الترتيبات الأكاديمية المعتمدة، واعتماد قائمة الخريجين.

وأكدّ معالي مطر الطاير، التزام مجلس الأمناء، بدعم مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في الابتكار، وبناء نظام تعليمي مرن ومبتكر، قادر على إعداد جيل من المبدعين وروّاد المستقبل.

وأضاف: «نحرص في جامعة حمدان بن محمد الذكية على تبني أحدث التقنيات والأساليب الدراسية المبنية على الذكاء الاصطناعي، وعلى مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المستقبلي، وضمان جودة التجربة التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».

من جانبه، أكدّ الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تطوير منظومتها الأكاديمية، وتبني نماذج تعليمية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات المتعلمين ومتطلبات سوق العمل.