جامعة دبي ودبي للاستثمار تتعاونان في تطوير المواهب

وقعت جامعة دبي ودبي للاستثمار مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير المواهب، والتوظيف، والتدريب العملي، ودعم برامج المنح الدراسية.

وقّع المذكرة بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، وأسماء محمد أحمد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في دبي للاستثمار.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أن هذه المذكرة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، وتوفير فرص نوعية تسهم في خدمة الطلبة والخريجين والمجتمع على نطاق أوسع.

وأشار إلى أنه من خلال التدريب يكتسب طلبتنا خبرات عملية قيمة تكمل تعلمهم الأكاديمي وتعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، وتسهم في تطوير مهاراتهم، وتساعد في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف، في تجسيد واضح لالتزام الجامعة بالتميز والابتكار والشراكة مع المجتمع.

وتسعى جامعة دبي، المعروفة بتنوع وتميز طلبتها وبرامجها الأكاديمية المعتمدة دولياً، إلى تعزيز المسارات المهنية لطلبتها وخريجيها من خلال الشراكات مع المؤسسات الرائدة في المجالات المختلفة.