بحضور بدور القاسمي.. «أمريكية الشارقة» تحتفي بتخريج 419 طالباً وطالبة

احتفلت الجامعة الأمريكية في الشارقة بتخريج 419 طالباً وطالبة في حفل تخريج خريف 2025 في قاعة المدينة الجامعية، في المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة.

واجتمعت عائلات الخريجين وأصدقاؤهم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والضيوف للاحتفاء بدفعة خريف 2025 في محطة مفصلية من مسيرتهم الأكاديمية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «نحتفي اليوم بالإنجازات الأكاديمية لخريجي دفعة خريف 2025، لكن احتفاءنا يتجاوز ذلك ليشمل ما اكتسبوه في رحلتهم من وضوح فكري، وروح مثابرة، وإحساس عميق بالغاية التي اكتسبوها للوصول إلى هذه المرحلة.

فالتعليم بالجامعة الأمريكية في الشارقة لا يقتصر على إتقان تخصص أكاديمي بعينه، بل يقوم على تنمية القدرة على التفكير المستقل، وطرح الأسئلة الصحيحة، وعيش الحياة بوعي ومسؤولية.

ويملؤني الفخر بأن يحمل خريجونا هذه القيم والقدرات معهم، ويسهموا بها في خدمة الشارقة، ودولة الإمارات، والعالم أجمع».

وبالحديث عن إنجازات الدفعة، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة: «يمثل حفل التخريج دائماً إحدى أهم المحطات في مسيرة الجامعة الأمريكية في الشارقة، لأنه يتيح لنا أن نرى أثر رسالتنا متجسداً في خريجينا.

لقد شهدت الرحلة الدراسية لطلبة دفعة خريف 2025 تغيرات عالمية كبيرة، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على التفاعل معها بشغف معرفي وفكري، وانضباط، وإحساس واضح بالهدف».

وألهمت المتحدثة الرئيسية في حفل التخريج، لاعبة التنس التونسية العالمية أُنس جابر، الحضور بكلمتها، حيث تعد جابر أعلى لاعبة تنس تصنيفاً في التاريخ على مستوى أفريقيا والعالم العربي، بعد أن بلغت التصنيف الثاني عالمياً في يونيو 2022.