سلطان القاسمي يعتمد هيكل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة جامعة الدراسات العالمية، اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، وذلك في مقره بالمدينة الجامعية.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة بالحضور، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه المجلس في تطوير منظومة التعليم العالي ومؤسساته المتعددة في إمارة الشارقة، لتقدم صورة متكاملة تعكس رؤية الإمارة في تقديم أرقى أنواع العلم والمعرفة والبحث العلمي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الخاصة بالجامعات والأكاديميات وسبل تطويرها والتعاون فيما بينها، والارتقاء بتجربتها العلمية والبحثية، وما تقدمه من علوم متنوعة ومتخصصة بما ينعكس على جودة التعليم العالي وتنوعه للطلبة والباحثين.

واعتمد صاحب السمو رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، الهيكل التنظيمي للمجلس، بما يدعم أداءه لاختصاصاته المهمة، كما اعتمد سموه موازنة المجلس لعام 2026.

وتناول الاجتماع تطوير منظومة الدراسات العلمية المتخصصة في المجالات الفنية على مستوى الإمارة، وأهمية توحيد جهودها ضمن جامعة أكاديمية متخصصة بالفنون، وتجمع من خلالها التخصصات كافة، وتتوفر بها الإمكانات المتقدمة لتدريس وتأهيل الطلبة والموهوبين في مجالات الفنون.

كما تضمن الاجتماع جهود المجلس في تطوير البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة بشكل مستمر، وذلك بما يتوافق مع أعلى المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، ما يسهم في رفع مستوى التعليم بمختلف تخصصاته.

وناقش الاجتماع ترقية وتطوير منظومة البحث العالي في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، بما يتوافق مع الشروط العلمية وحوكمة البحث العلمي في الجامعات والأكاديميات، وينعكس على نتائج ومخرجات البحوث.

جامعة الفنون

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء جامعة الفنون في الشارقة، وبحسب المرسوم تُنشأ مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى جامعة الفنون في الشارقة، وتُعرف باللغة الإنجليزية باسم: «University of the Art Sharjah»، وتُعرف اختصاراً بـ: «UAS»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

ونص المرسوم على أن تُنقل كلية الفنون الجميلة والتصميم التابعة لجامعة الشارقة بجميع موظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ومخصصاتها المالية إلى جامعة الفنون في الشارقة.

مجلس الأمناء

كما أصدر سموه قراراً إدارياً بشأن حل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

وبحسب القرار الإداري يُحل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، ويُشكل مجلس أمناء جديد لجامعة الفنون في الشارقة، برئاسة الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتسمية أعضائه قرار من رئيس جامعة الفنون.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسة لجامعة الفنون في الشارقة، ونص المرسوم على أن تُعيّن الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسةً لجامعة الفنون في الشارقة.

وأصدر سموه قراراً إدارياً بشأن تعيين مديرين لأكاديميات جامعة الفنون في الشارقة.

ونص القرار الإداري على أن يُعيّن الدكتور بيتر بارلو، مديراً لأكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الفنون في الشارقة، وتُعين الدكتورة نادية مهدي الحسني، مديراً لأكاديمية الفنون البصرية بجامعة الفنون في الشارقة.