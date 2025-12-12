لجنة في «الوطني» تناقش برامج القبول في التعليم العالي

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.

وقال الدكتور عدنان الحمادي إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، جرى خلالها بحث سياسات ومعايير القبول في مؤسسات التعليم العالي، وفاعلية برامج الإرشاد الأكاديمي في توجيه الطلبة نحو التخصصات الملائمة لقدراتهم ومهاراتهم.