جامعة دبي تحصد المرتبة 31 عربياً في تصنيف التايمز للتعليم العالي 2026



حققت جامعة دبي إنجازاً جديداً بحصولها على المرتبة 31 على مستوى العالم العربي ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2026، مؤكدةً بذلك مكانتها المتقدمة كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة في مجالات التميز الأكاديمي، وجودة البحث العلمي، والانفتاح على العالم.



ويعكس الإنجاز التزام الجامعة المستمر بتقديم تعليم عالي الجودة، وتعزيز الأبحاث ذات الأثر، وترسيخ شراكات فاعلة مع القطاعين الصناعي والأكاديمي.

ويستند تصنيف التايمز إلى منهجية شاملة تقيس أداء الجامعات في عدة محاور رئيسية تشمل: جودة التعليم، بيئة البحث، قوة البحث العلمي، النظرة الدولية، والتعاون مع قطاعات الأعمال والصناعة.



وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على نجاحهم في الوصول إلى هذا المستوى وعلى جودة التعليم ومعايير التعليم الدولية.



وقال البستكي: إن جودة التعليم والبحث العلمي الأكاديمي وتبني معايير الابتكار والاستدامة هما مفتاح تقدمنا ونجاحنا، وإنه في ضوء متطلبات العصر ووظائف المستقبل والتحول الرقمي المستمر، يقع على عاتق الجامعة مسؤولية تعزيز وترسيخ مبادئ التقدم والإبداع والابتكار بين طلبتها وخريجيها وهيئاتها الأكاديمية والإدارية.

وأكد أن هذا التقدم ما كان ليتحقق لولا جهود كوادر الجامعة الأكاديمية والإدارية وطلبتها المتميزين، الذين يعملون دائماً على تعزيز سمعتها محلياً وإقليمياً ودولياً.



وأعرب الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة عن فخره برؤية جامعة دبي في المركز 31 من أصل 268 جامعة في تصنيف تايمز للتعليم العالي (THE) للجامعات العربية لعام 2026.

ويضع هذا التصنيف جامعة دبي ضمن أفضل %12 من الجامعات في المنطقة العربية، وهو اعتراف قوي بالتزامها بالتعليم عالي الجودة، والانفتاح الدولي، وأثرها البحثي.