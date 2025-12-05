الدراسات الاجتماعية تختتم امتحانات الفصل الأول بأسئلة مباشرة

اختتم، أمس، طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025 – 2026، حيث أدى جميع الطلبة اختبار مادة الدراسات الاجتماعية إلكترونياً وفق الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وبصورة شهدت التزاماً عالياً في مختلف المدارس.

وأفادت إدارات مدرسية بأن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء مباشراً وسهلاً، مع تركيز أسئلته على المفاهيم الأساسية التي درسها الطلبة طول الفصل، مؤكدين أن مستوى الأسئلة كان مناسباً لجميع الفئات، وأن الامتحان لم يتضمن أي تعقيدات غير متوقعة، الأمر الذي انعكس على حالة من الارتياح العام بين الطلبة وأولياء الأمور.

كما أشارت المدارس إلى أن المنصة الإلكترونية المخصصة للامتحان عملت بكفاءة عالية دون تسجيل مشكلات تقنية أو انقطاعات في الشبكة، موضحة أن فرق الدعم التقني كانت على أهبة الاستعداد، إلا أنه لم ترد أية ملاحظات تتعلق بالتسجيل أو حل الامتحان أو تسليمه، وهو ما أسهم في إجراء الامتحان بسلاسة كاملة من بداية الوقت المخصص وحتى نهايته.

وحرصت إدارات المدارس في فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول على ألا يواجه الطلبة مشكلات تقنية قد ينتج عنها تعطل أداء الامتحان، إلى جانب الحرص التام على تقديم الدعم النفسي والتقني والطبي للطلبة أثناء أدائهم الامتحانات في قاعات ولجان المدارس.

وأشاد عدد من الطلبة بسهولة أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدين حرص إدارات المدارس عموماً على أن يقدم الطلبة الامتحانات وسط أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة، الأمر الذي يسهم في تركيزهم على حل الأسئلة وفي شتى المواد.

وأعرب الطالب راشد علي النعيمي، طالب في إحدى مدارس عجمان، عن فرحته الكبيرة بسهولة الامتحان وأسئلته المباشرة والواضحة، وأكد الطالب محمد أحمد المزروعي، مستوى متقدم في إحدى المدارس الحكومية بأم القيوين، أن أسئلة فقرات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية كانت واضحة وكان من ضمنها فقرة عن أهمية السنع في المجتمع الإماراتي وفقرة أخرى عن طائر الحبارى كمكون رئيسي في الحياة الفطرية، ما يسهم في تحقيق توازن مستدام بين الإنسان والبيئة.

وقال حمد محمد الضبع، مسار عام، طالب في الشارقة: تم تدريبنا سابقاً على امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وذلك من خلال نموذج الهيكل الذي يحاكي الامتحان.