ضمن منصة «نافس».. إطلاق المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية - برنامج «نافس»، عن إطلاق «المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي في الدولة».

وتتيح المنصة التي تم إطلاقها ضمن منصة «نافس» للطلبة الجامعيين التسجيل في فرص التدريب العملي النوعي في سوق العمل بالدولة عبر بيئة رقمية متكاملة، كما تتيح لمؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص عرض فرص التدريب المتوفرة لديها، بما يرسخ دورها شريكاً أساسياً في المنظومة الوطنية للتدريب العملي، ويسهم في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، «إن المنصة الجديدة تعد أول نظام وطني يعيد تشكيل مسار التدريب العملي لطلبة التعليم العالي حيث يأتي إطلاقها في إطار الجهود المستدامة لتعزيز كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل».

وأضاف معاليه: «يشكل إطلاق المنصة الوطنية للتدريب العملي نقلة نوعية في منظومة تدريب الطلبة في مؤسسات التعليم العالي حيث تحقق شمولية التدريب وتوفير بيانات واضحة تعزز عملية التقييم ومسارات تطوير البرامج التدريبية والتخصصات الأكاديمية، وهو ما يسهم في دعم ملف التوطين في القطاع الخاص الذي يعد شريكاً استراتيجياً في هذا الملف الوطني».

خليل الخوري: المنصة تمهد الطريق لتلبية احتياجات القطاعات من الوظائف

وأكد خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أهمية المنصة الجديدة في صقل مهارات طلبة التعليم العالي، إلى جانب تحصيلهم الأكاديمي، وهو ما يعزز من تنافسيتهم وفرص التحاقهم بسوق العمل، ولا سيما أن المنصة المشار إليها تمهد الطريق أمامهم لتلبية جميع احتياجات القطاعات الاقتصادية من الوظائف، مشيراً إلى التزام الوزارة بدعم المنصة من خلال القيام بدروها بالشكل الأمثل، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين جميع الشركاء.

غنام المزروعي: إضافة نوعية لـ«نافس» لدعم جهود الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها

وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية - برنامج نافس، أن توفير فرص التدريب العملي لطلبة التعليم العالي يتكامل مع الاستراتيجية الجديدة للمجلس، باعتبارها إضافة نوعية لمنصة «نافس» لدعم جهود الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل.

وقال «تتواءم هذه الخطوة مع استراتيجية وتوجهات المجلس في المرحلة القادمة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة أخيراً، والتي تركز على التأهيل النوعي الذي يواكب احتياجات سوق العمل ويعزّز تنافسية المواطنين.

وأضاف: «تتيح هذه الخطوة للشركات الوصول بشكل أسرع إلى كوادر إماراتية مؤهلة تمتلك مهارات عملية ومهنية تتوافق مع متطلباتها».

وبدورها، أوضحت شما المهيري، الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، أن المنصة توفر فرصاً لعقد شراكات استراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي ومختلف القطاعات الاقتصادية لتصميم برامج تدريبية نوعية تتماشى مع تخصصات الطلبة واحتياجات سوق العمل، إذ ستخضع كل البرامج والفرص التدريبية المعروضة لضوابط ومعايير الجودة.

وبإمكان مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب والطلبة الاطلاع على تفاصيل التسجيل والمشاركة عبر المنصة من خلال منصة نافس nafis.gov.ae.