«نيابة دبي» تفتتح حضانة لأبناء الموظفين

افتتح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، حضانة النيابة العامة، انطلاقاً من الالتزام بتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة للموظفين وتوفير كل السبل لتعزيز رفاهيتهم في بيئة عمل مرنة وأكثر إنتاجية تدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

حضر الافتتاح المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وحضور وداد بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من موظفي الدائرة ومشرفي الحضانة.

وقام النائب العام لإمارة دبي بجولة في مرافق الحضانة، اطلع خلالها على تجهيزات الحضانة التي تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة. وتضمنت الجولة عرض فيديو قصير استعرض فيه الأنشطة التي قام بها الأطفال في الأسابيع التي سبقت الافتتاح الرسمي، والتي تضمنت ورش عمل فنية وألعاباً تعليمية ساهمت في تحفيزهم على الابتكار والاستكشاف.

وأوضحت وداد بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية أن الحضانة تمثل إضافة نوعية للنيابة العامة، إذ تهدف إلى تحسين جودة حياة الموظفين من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال تساهم في تطوير مهاراتهم الاجتماعية والإبداعية.

وشمل الافتتاح مشاركة الأطفال مع أولياء أمورهم في مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية والمسابقات بحضور شخصيات كرتونية محببة للصغار.

وأعرب أولياء الأمور بهذه المناسبة عن سعادتهم بافتتاح الحضانة، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس التزام دائرتهم بتوفير بيئة عمل تدعم موظفيها في مختلف جوانب الحياة المهنية والشخصية.