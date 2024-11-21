سلطان بن أحمد يشهد ملتقى توأمة الجامعات العربية

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، الملتقى الثاني لتوأمة الجامعات العربية الذي يقام بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، من 20 ولغاية 22 نوفمبر تحت شعار «ريادة الأعمال الخضراء والفرق البيئية التطوعية في الجامعات العربية - آفاق نحو التعاون المشترك»، وتستضيفه جامعة الشارقة.

وألقى الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لاستضافة ملتقى هذا العام.

وألقى الدكتور محمد سند أبو درويش، مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كلمة تطرق خلالها إلى الخطط الاستراتيجية للملتقى.

واطلع سمو رئيس الجامعة على العرض المرئي الذي قدمه الدكتور توماس الفونس إفريث، من جامعة جوهانز غوتينبورغ الألمانية، بعنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم العالي، الذي تناول أهم التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي وكيفية الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى التعليم والتعلم أو البحث العلمي والخدمات المساندة للعملية التعليمية.

وشاهد بعدها سموه عرضاً مصوراً تعريفياً عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وجائزة «الألكسو» للإبداع والابتكار للباحثين في الوطن العربي، استعرض فيها أهداف الجائزة وأبرز المشاركات التي تمت خلال الدورات السابقة.

وكرم سمو رئيس الجامعة الفائزين بجائزة «الألكسو» للإبداع والابتكار للباحثين في الوطن العربي، وفاز في فئة الباحث العربي المميز كل من الدكتورة هدى الدايري، من وزارة التربية في سلطنة عُمان، والدكتور سفيان العلايلي، من جامعة قرطاج في تونس، والدكتورة رنا الإمام، من الجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور هاني ناصر عبد الحميد، من جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية.

أما في فئة المشروع البحثي فقد فازت الدكتورة عواطف محفوظ عبد المجيد، من جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية، في حين نالت جامعة الشارقة جائزة المؤسسة العربية الرائدة في مجال ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر.

كما كرم سمو رئيس جامعة الشارقة المتحدثين والرعاة والداعمين للملتقى. وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وقعها الدكتور حميد مجول النعيمي عن الجامعة، والدكتور محمد سند أبو درويش عن المنظمة.