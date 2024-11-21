7 ملايين درهم لفائزي جوائز «التعليم والمعرفة» في أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي عن أن الفائزين في النسخة الثانية بجائزتها سيحصلون على 7 ملايين درهم عبر 16 فئة، تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للأفراد والمدارس والبرامج التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى.

وتم فتح باب المشاركة في الدورة الثانية من جوائز الدائرة حتى 5 يناير 2025. ويمكن لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة التقدم بطلب المشاركة ضمن الدورة الثانية الموسعة في الفئات الـ 16 ومن ضمنها 6 جديدة.

وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «شهدت النسخة الأولى من جوائز دائرة التعليم والمعرفة نجاحاً لافتاً، حيث سلطت الضوء على التزام وتفاني المعلمين والمدارس في أبوظبي ودورهم المستمر في إثراء التجربة التعليمية والتربوية للطلبة، ونعود هذا العام مع برنامج موسع وفئات جديدة احتفاءً بالمساهمات المتميزة لمزيد من العاملين في القطاع. فهم بناة الجيل القادم من المواطنين العالميين والمتعلمين مدى الحياة، وبدعمهم يبلغ طلبتنا أقصى إمكاناتهم ويسهمون بشكل فاعل في بناء مستقبل أبوظبي».

ومن فئات الجوائز الجديدة جائزة أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي للمدارس التي نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للارتقاء بمستوى التعلم وآلية سير العمليات فيها، وجائزة المدرسة الأكثر تفاعلاً للمدارس التي تعاونت بشكل وثيق مع الدائرة. وتستمر الدائرة في تقديم الجوائز ضمن الفئات التي شملتها النسخة الأولى، ومنها جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج، وجائزة أفضل برنامج تطوير مهني، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة.