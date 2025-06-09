«حمدان بن محمد الذكية» تخرّج أول دفعة من ماجستير العلوم في إدارة الإبداع



احتفلت جامعة حمدان بن محمد الذكية، برئاسة الدكتور منصور العور، وجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير»، الذي يطرح للمرة الأولى في مصر درجة علمية مشتركة بين الجامعتين، وفق نموذج التعليم الذكي.

وعبّر الدكتور عبد العزيز قنصوه عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، مشيداً بجهود الطرفين في إطلاق هذا البرنامج المتخصص، الذي يهدف إلى إعداد كوادر قيادية قادرة على التعامل مع التحولات العالمية والتوجهات الوطنية، من خلال منظومة تعليمية تجمع بين التعلم التقليدي والتعلم الإلكتروني الذكي، وأكد أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة لتعاون أكاديمي واعد بين الجامعتين، بما يسهم في إثراء برامج الدراسات العليا، وتعزيز الحضور الأكاديمي في مجالات التعليم المتقدم.

وبّر الدكتور منصور العور عن سعادته بتخريج أول دفعة من البرنامج المشترك، واصفاً إياه بأنه ثمرة تعاون بين جامعتين رائدتين في العالم العربي، ويعكس التزامهما المشترك بتخريج قادة تغيير ورواد أعمال يمتلكون المهارات اللازمة لاستشراف المستقبل، وأكد أن البرنامج يُعد نموذجاً فريداً في التعليم العالي العربي، إذ يُقدَّم وفق نموذج «التعليم الهجين»، الذي يجمع بين التعليم المتزامن وغير المتزامن .

وأضاف الدكتور العور أن التعاون مع جامعة الإسكندرية، بصفتها واحدة من أعرق الجامعات المصرية، يمثل قيمة مضافة كبيرة، ويجسد رؤية جامعة حمدان في بناء شراكات استراتيجية، تخدم مستقبل التعليم في المنطقة.

كما أبدى تطلعه إلى توسيع أفق التعاون ليشمل برامج جديدة في مجالات متعددة، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتقديم برامج تدريبية، تلبي متطلبات التنمية وبناء القدرات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.