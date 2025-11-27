مدارس تشدد على شحن الحاسوب قبل دخول الاختبارات

رحاب حلاوة وجميلة إسماعيل

أكدت إدارات مدرسية في مختلف مناطق الدولة ضرورة التزام الطلبة بشحن أجهزة الحاسوب المحمولة بشكل كامل قبل دخول الامتحانات الإلكترونية، وذلك لضمان سير الاختبارات بسلاسة ومن دون أية أعطال تقنية قد تؤثر في أداء الطالب أو زمن الامتحان.

وأوضحت أن فرق الدعم التقني بالمدارس ستكون على استعداد للتعامل مع أي طارئ، إلا أن شحن الأجهزة مسبقاً يظل مسؤولية أساسية على الطالب، وخصوصاً مع ارتفاع الاعتماد على المنصات الرقمية في الامتحانات. وفي السياق ذاته، تواصل المدارس تنفيذ خطط مكثفة لدعم الطلبة أكاديمياً خلال الأسبوع الجاري، من خلال تقديم حصص مراجعة إضافية عبر مبادرة «تمكين الرقمية»، التي تتيح للطلبة الوصول إلى شروح تفاعلية ونماذج من الأسئلة المتوقعة، كما خصصت المدارس ساعة مراجعة عن بُعد يقدمها المعلمون مساء قبل كل امتحان، بهدف تعزيز استعداد الطلبة وتمكينهم من طرح الأسئلة ومراجعة المفاهيم التي تحتاج إلى توضيح.

وشددت الإدارات على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرصها على توفير بيئة امتحانية مستقرة، ودعم الطلبة في تحقيق أفضل النتائج، مؤكدة أن المرحلة النهائية من الفصل الدراسي تتطلب تعاون الأسرة والطالب والهيئة التعليمية لضمان نجاح العملية الامتحانية. وأعرب طلبة الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم عن سعادتهم بامتحان اللغة العربية الذي جاء ملائماً لجميع مستويات الطلبة، مؤكدين أن الامتحان الإلكتروني راعى الفروق الفردية وركز على الفئة المتوسطة، بينما منح الامتحان الورقي هامشاً للإبداع والتميز. وأكد طلبة وطالبات الصف الثاني عشر، أن أسئلة امتحان مادة اللغة العربية خلت من أي صعوبات، وكانت في مستوى الطالب المتوسط، ومناسبة للوقت المحدد.

فيما قالت الطالبة ماسة عمرو حسن، مستوى متقدم، من إحدى مدارس الشارقة، إنها واجهت وزميلاتها سؤالاً صعباً نوعاً ما، تمثل في عرض بيتين شعريين، وطلب المقارنة بينهما من ناحية الأسلوب والوصف، حيث كان البيت الأول واضحاً ضمن أسئلة الامتحان، في حين كان الآخر من خارج الامتحان، بحيث تمثلت الصعوبة في فهم كلمات ومضمون البيت الثاني.

ومن جهتها، أكدت إدارات مدارس أنها لم تتلقَ أي شكاوى بخصوص مستوى الامتحان أو الأمور التقنية، وأوضحت أن الأسئلة عالجت نواتج التعليم المقررة وشملت جميع مضامين المقرر الدراسي، ولم تخرج عن الهيكل التعليمي لاختبار اللغة العربية. وأشارت إلى أنها تطبق كافة الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب من أصحاب الهمم من الصف الخامس حتى الحادي عشر وتحديداً للذين يتبعون خطة تربوية فردية من حيث «المواءمة أو التكييف». وذكرت الإدارات أن تقييم هؤلاء الطلاب يتم إلكترونياً بالتنسيق مع معلمي التربية الخاصة في المدرسة، حيث يعد الامتحان وفق توصيات الخطة التربوية الفردية، بالنسبة لطلاب الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر، يتم تقييمهم وفقاً للخطة التربوية الفردية، بينما يتقدم طلاب الصف الثاني عشر للامتحان المركزي مع بقية الطلاب مع توفير الاحتياجات الواردة في خطتهم الدراسية الفردية المعتمدة. وتضمنت الإجراءات الخاصة بأصحاب الهمم مواءمة الورقة الامتحانية ونظام «سويفت أسيس» الذي يتيح للطلاب طلب تعديل نوع الخط وحجمه، وتكبير الصفحة، وزيادة المسافة بين الأحرف.