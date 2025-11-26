طالبتان مواطنتان في منحة «رودس» للدراسة بجامعة أكسفورد

أعلنت منحة رودس في الإمارات عن اختيار طالبتين إماراتيتين متميزتين لنيل المنحة المرموقة لعام 2025، تمهيداً لبدء دراساتهما العليا في جامعة أكسفورد العام الدراسي المقبل.

الطالبتان الفائزتان بمنحة هما أمل موسى علي الربح، 22 عاماً، وتتابع حالياً دراستها للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وفاطمة محمد عبدالله النعيمي، 24 عاماً، وتدرس الأدب الإنجليزي والمقارن في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وباختيارهما ستنضمان إلى نخبة من الشباب المؤثرين من مختلف أنحاء العالم في أكتوبر 2026، حيث ستتابعان برامج دراسات عليا تتوافق مع تطلعاتهما لإحداث أثر ملموس في مجالات تخصصهما. وتم اختيار الفائزتين لهذا العام من بين مجموعة كبيرة من المتقدمين، وذلك من قبل لجنة اختيار منحة رودس بدولة الإمارات.

يجسد المرشحون للمنحة المبادئ الأساسية للمنحة، بما في ذلك التفوق، والقدرات القيادية، والسلوك المسؤول، والالتزام بخدمة المجتمع، وهي قيم تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للأجندة الوطنية للشباب 2031 التي تسعى إلى تعزيز دور الشباب الإماراتيين في مختلف القطاعات الحيوية. وتضم لجنة اختيار منحة رودس الإمارات نخبة من القادة والشخصيات البارزة في الدولة وفائزين سابقين بمنحة رودس، ويترأسها عمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية سفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.

وقال عمر غباش: « منحة رودس تجسد إيمان الإمارات بدور التعليم محركاً للنمو على المستويات الفردية والوطنية والعالمية». وأضاف أن المعرفة وتبادل الخبرات والشغف الفكري ركائز أساسية في بناء مجتمعات متماسكة تتطلع بثقة نحو المستقبل.

وقالت أنجيلا ميجلي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، الجهة الداعمة للمنحة، إن وراء كل حاصل على منحة رودس قصة تشكلت من المثابرة والغاية.