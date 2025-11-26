طلبة يطالبون بمراجعة جدول امتحانات الفصل الثاني

رحاب حلاوة وجميلة إسماعيل

طالب عدد من طلبة الصف الثاني عشر وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدين أن تتابع المواد العلمية في أيام متتالية يضغط على استعداداتهم، ويحد من قدرتهم على المراجعة بتركيز كافٍ.

وأوضح الطلبة أن الفترة الفاصلة بين الامتحانات تحتاج إلى مساحة أوسع للراحة والمذاكرة، خصوصاً في المواد التي تتطلب تركيزاً عالياً وحلولاً تحليلية متقدمة.

وتفصيلاً، أشار الطلبة إلى أن تتابع الامتحانات العلمية دون فاصل زمني كافٍ يؤدي إلى إرهاق ذهني، لا سيما في ظل طبيعة المواد التي تعتمد على الفهم العميق والتطبيقات المتقدمة.

وذكروا أن الجدول الحالي لا يمنحهم فرصة مناسبة لمراجعة الدروس بشكل تدريجي، الأمر الذي ينعكس على أدائهم داخل القاعة، وأكدوا أن التنظيم الأمثل للجدول يمكن أن يسهم في نتائج أكثر دقة وعدلاً، ويتيح للطلبة خوض الامتحانات بمستوى أفضل من الراحة والاستعداد.

كما طالبوا بزيادة مدة الاختبارات الإلكترونية للمواد العلمية، ويرى تربويون أن تنظيم جدول الامتحانات بطريقة أكثر مرونة يحقق مكاسب مهمة للطلبة، إذ يساعد على تحقيق التوازن بين الاستعداد الذهني والراحة النفسية، ويعزز جودة الأداء الأكاديمي.

وأدى طلبة الصف الثاني عشر، أمس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية إلكترونياً في مسارين: العام والمتقدم، وسط حالة من الارتياح العام تجاه مستوى الأسئلة. وأوضح طلاب أن الاختبار جاء في مستوى الطالب المتوسط، في الجزئيتين الكتابي والقرائي، وأن تصميم الامتحان الإلكتروني كان منسجماً مع طبيعة المادة، ولم يتضمن أي مفاجآت أو أجزاء معقدة تتطلب وقتاً إضافياً، ما ساعدهم على إدارة وقت الحل بسهولة. وأشار الطلبة إلى أنهم أصبحوا أكثر اعتياداً على كتابة التقارير عبر أجهزة الحاسوب.

وأضافوا أن الامتحان عزز هذا الجانب، حيث جاءت مهمة كتابة التقرير بصيغة مألوفة تتيح للطالب عرض أفكاره بمرونة وتنظيم، مؤكدين أن التحول نحو الامتحانات الإلكترونية أسهم في تطوير مهاراتهم التقنية واللغوية في الوقت نفسه.

وأكد عدد من الطلبة من الشارقة وعجمان وأم القيوين والعين الذين قاموا بتأدية امتحان اللغة الإنجليزية، أمس، سهولة أسئلة الامتحان الإلكتروني المتضمن 30 سؤالاً، والتي كانت مباشرة في معظم محتوى الامتحان، كما كان الامتحان في متناول الطلبة، ومن ضمن المنهج والهيكل الذي تم تحديده.

وقال الطالب راشد النعيمي: أجبت على كل أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث لم يتضمن الامتحان أية أسئلة غامضة أو محيرة، فيما أوضح الطالب محمد المزروعي أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في متناول الطلبة ولم تواجههم أي صعوبات في الإجابة على كل الأسئلة. وأكدت الطالبة ماسة عمرو حسن حالة الارتياح تجاه أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأشار الطالب عبدالله سعيد الكعبي إلى ما يخص وقت الامتحان، منوهاً بأن الوقت المحدد للامتحان كافٍ للإجابة عن الأسئلة والمراجعة.