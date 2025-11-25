«حمدان للعلوم» تعلن عن الفائزين بالجوائز الطبية 2025

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن فوز 10 مؤسسات واختصاصيين وباحثين، في مختلف الجوائز الإقليمية والمحلية، ضمن نتائج الجوائز الطبية لعام 2025. ويقام حفل تكريم الفائزين يوم 29 يناير 2026 في متحف الاتحاد.

وأعرب الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن سعادته بنتائج الجوائز الطبية لهذا العام.

وقال إن نتائج الجوائز الطبية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تعبر عن نمو مطرد في الجهود المتميزة لتطوير الخدمات في القطاع الطبي.

وفاز بالجائزة العربية في العلوم الوراثية في فئة جوائز العالم العربي الأستاذ الدكتور ماجد عبدالله الفضل، أستاذ بكلية الطب – جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وفاز بالجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي بحث بعنوان: «التسلسل الجيني المطول يعزز اكتشاف المتغيرات المسببة للأمراض والجديدة لدى المصابين بأمراض نادرة»، كما فاز بالجائزة نفسها بحث بعنوان: «دور داباغليفلوزين في تخفيف الضغط الخلوي والالتهاب من خلال تعديل مسار PI3K/AKT في الخلايا العضلية القلبية وخلايا بطانة الأبهر وخلايا بيتا المشتقة من الخلايا الجذعية». وفي جوائز دولة الإمارات، فاز بجائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي د. عارف عبدالله عبدالرحيم النورياني، المدير التنفيذي ورئيس معمل قسطرة القلب ومركز القلب – مستشفى القاسمي، ود. وديعة محمد شريف، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث – هيئة الصحة بدبي.

وفاز بجائزة أفضل بحث في القطاع الصحي ثلاثة بحوث، من ضمنها بحث بعنوان: «النشاط البدني كوسيلة للوقاية من أمراض العيون»، وبحث بعنوان: «تأثير التدخلات السريرية متعددة النهج، والتي تضم الاستخدام الأمثل للأدوية وتحسين نمط الحياة، على مرضى السكري من النوع الثاني: تجربة سريرية عشوائية بين مجموعتين من المرضى»، وبحث بعنوان: «تقنيات إيقاف النزيف في جراحة المخ والأعصاب: تطوير تصنيف قائم على التوافق والتحقق باستخدام تحليل استعادي لفيديوهات العمليات الجراحية العصبية».

وفي جائزة الابتكار في القطاع الصحي فاز برنامج «ولا حتى يوم: رحلة تحول جذري في الوصول إلى خدمات التوحد» من مستشفى الجليلة – دبي الصحية. كما فاز بجائزة الابتكار الصحي كذلك مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي عن «البرنامج الشامل الأول في دولة الإمارات للتحفيز العميق للدماغ لعلاج مرض باركنسون واضطرابات الحركة».